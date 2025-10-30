UNRWA oferă educație pentru zeci de mii de copii palestinieni în Cisiordania ocupată

Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA) a anunțat că, în ciuda raidurilor israeliene din Cisiordania ocupată, 48.000 de copii frecventează în continuare școlile administrate de agenție.

Organizația a lansat în februarie 2025 un program educațional adaptat, ca răspuns la operațiunea militară „Zidul de Fier”, descrisă drept cea mai lungă și distructivă din ultimele două decenii.

Potrivit UNRWA, continuitatea educației a fost asigurată prin materiale de autoînvățare, predare online și utilizarea temporară a școlilor aparținând Autorității Palestiniene.

„Chiar și în mijlocul distrugerii și al fricii, copiii noștri trebuie să continue să învețe”, se arată într-un comunicat al agenției.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor politice privind rolul UNRWA în regiune. Săptămâna trecută, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că agenția „nu va mai avea niciun rol” în livrarea de ajutoare umanitare în Gaza, acuzând-o că ar fi „o subsidiară a Hamas”.