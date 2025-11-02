Autoritățile germane au arestat un tânăr sirian suspectat că plănuia un atac în Berlin

Purtătorul de cuvânt al Parchetului din Berlin a declarat că au fost confiscate materiale ce puteau fi folosite pentru fabricarea unei bombe, conform agenției dpa.

Poliția l-a arestat pe bărbat sâmbătă, în cartierul Neukölln din capitala germană.

Reprezentantul Parchetului nu a oferit alte detalii despre posibila țintă a atacului planificat.

Cotidianul Bild a relatat că o locație din Berlin ar fi fost vizată.

Purtătorul de cuvânt a precizat că la reținerea suspectului a participat o unitate a forțelor speciale ale poliției (SEK).

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că tânărul sirian se află în Germania din 2023 și că activitățile sale, „care sugerau pregătirea unui atac, au fost depistate la timp”.