Autoritățile germane au arestat un tânăr sirian suspectat că plănuia un atac în Berlin

Un sirian de 22 de ani suspectat că plănuia un atac grav împotriva statului german, motivat de convingeri jihadiste, a fost reținut, a declarat duminică un purtător de cuvânt al Parchetului din Berlin.
Iulian Moşneagu
02 nov. 2025, 22:08, Știri externe

Purtătorul de cuvânt al Parchetului din Berlin a declarat că au fost confiscate materiale ce puteau fi folosite pentru fabricarea unei bombe, conform agenției dpa.

Poliția l-a arestat pe bărbat sâmbătă, în cartierul Neukölln din capitala germană.

Reprezentantul Parchetului nu a oferit alte detalii despre posibila țintă a atacului planificat.

Cotidianul Bild a relatat că o locație din Berlin ar fi fost vizată.

Purtătorul de cuvânt a precizat că la reținerea suspectului a participat o unitate a forțelor speciale ale poliției (SEK).

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că tânărul sirian se află în Germania din 2023 și că activitățile sale, „care sugerau pregătirea unui atac, au fost depistate la timp”.