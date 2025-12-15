Tată și fiu, suspectați de legături cu ISIS, implicați în masacrul de pe plaja Bondi din Australia

Autoritățile australiene au identificat autorii atacului armat comis pe plaja Bondi din Sydney, în timpul sărbătorii de Hanuka, drept Naveed Akram (24 de ani) și tatăl său, Sajid Akram (50 de ani). Atacul, unul dintre cele mai grave din istoria recentă a Australiei, s-a soldat cu cel puțin 15 morți și șase persoane aflate în stare critică.

Potrivit autorităților, cei doi bărbați ar fi jurat credință grupării teroriste ISIS – în mașina lor, parcată în apropierea locului atacului, a fost descoperit un steag al organizației teroriste.

Tatăl a murit, dar fiul trăiește

De asemenea, poliția a confirmat găsirea unui dispozitiv exploziv improvizat într-un vehicul asociat unuia dintre atacatori.

Sajid Akram, care deținea șase arme de foc în mod legal, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului.

Fiul său, Naveed, a fost rănit grav și se află internat sub pază polițienească. Autoritățile au anunțat că acesta va fi pus sub acuzare dacă va supraviețui.

Legături cu ISIS

Ancheta a scos la iveală că Naveed Akram a fost investigat în 2019 de ASIO, agenția australiană de informații interne, pentru posibile legături cu extremismul islamist.

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că investigația, care a durat șase luni, nu a identificat atunci o amenințare iminentă. Presa australiană a relatat însă că Naveed ar fi avut legături apropiate cu o celulă ISIS din Australia, inclusiv cu Isaac El Matari, condamnat ulterior la șapte ani de închisoare pentru terorism.

Locuința și un aprtament AirBnB – percheziționate

Autoritățile australiene investighează acum și posibile conexiuni cu Iranul, după ce serviciile de informații israeliene au avertizat, cu o lună înainte de atac, asupra existenței unei infrastructuri teroriste susținute de Teheran, care viza ținte evreiești din Australia.

Informațiile indică posibile legături cu Forța Quds a Gardienilor Revoluției Islamice, implicată în atacuri similare la nivel global după 7 octombrie 2023.

Locuința suspecților și un apartament AirBnB folosit înainte de atac au fost percheziționate, iar ancheta este în plină desfășurare, într-un context de maximă alertă pentru securitatea comunității evreiești din Australia.