Un student polonez a fost arestat pentru un presupus plan de atac terorist asupra unui târg de Crăciun

Agenția de Securitate Internă poloneză a arestat un student sub suspiciunea că acesta că pregătea un „atac în masă” asupra unui târg de Crăciun. Potrivit autorităților, acesta urmărea și să alăture unei organizații teroriste.
Foto: iStock
Radu Mocanu
16 dec. 2025, 11:54, Știri externe

Anunțul a fost făcut de Ministerul Serviciilor Speciale de la Varșovia prin vocea purtătorului de cuvânt, Jacek Dobrzynski. Acesta a transmis, marți, printr-un mesaj publicat pe platforma X: „Ofițerii Agenției de Securitate Internă l-au reținut pe Mateusz W., student la Universitatea Catolică din Lublin, sub suspiciunea de planificare a unui atac în masă la un târg de Crăciun, pe care plănuia să-l comită folosind explozibili”. 

Oficialul a continuat, declarând că acțiune plănuită avea scopul de a sprijini Statul Islamic, precizând că suspectul voia să primească sprijin în demersul său prin intrarea într-o organizație teroristă. 

„De asemenea, plănuia să se alăture unei organizații teroriste pentru a primi asistență în desfășurarea activităților sale. Scopul infracțiunii era de a intimida numeroase persoane și de a sprijini Statul Islamic”, se arată în mesajul publicat de Dobrzynski. 

Procuratura l-a acuzat de „întreprinderea de acțiuni pregătitoare pentru comiterea unui atac terorist care ar fi putut duce la moartea sau vătămarea gravă a mai multor persoane”, notează Reuters. 

Ancheta este în desfășurare, iar suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni. 

