Un student polonez a fost arestat pentru un presupus plan de atac terorist asupra unui târg de Crăciun

Anunțul a fost făcut de Ministerul Serviciilor Speciale de la Varșovia prin vocea purtătorului de cuvânt, Jacek Dobrzynski. Acesta a transmis, marți, printr-un mesaj publicat pe platforma X: „Ofițerii Agenției de Securitate Internă l-au reținut pe Mateusz W., student la Universitatea Catolică din Lublin, sub suspiciunea de planificare a unui atac în masă la un târg de Crăciun, pe care plănuia să-l comită folosind explozibili”.

Oficialul a continuat, declarând că acțiune plănuită avea scopul de a sprijini Statul Islamic, precizând că suspectul voia să primească sprijin în demersul său prin intrarea într-o organizație teroristă.

„De asemenea, plănuia să se alăture unei organizații teroriste pentru a primi asistență în desfășurarea activităților sale. Scopul infracțiunii era de a intimida numeroase persoane și de a sprijini Statul Islamic”, se arată în mesajul publicat de Dobrzynski.

Procuratura l-a acuzat de „întreprinderea de acțiuni pregătitoare pentru comiterea unui atac terorist care ar fi putut duce la moartea sau vătămarea gravă a mai multor persoane”, notează Reuters.

Ancheta este în desfășurare, iar suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni.