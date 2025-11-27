Guvernul declanșează cercetare disciplinară după ce un ofițer de presă care a bruscat jurnaliștii în timp ce îl proteja pe premierul Ilie Bolojan

Guvernul a transmis joi că a fost declanșată procedura de cercetare disciplinară prealabilă, conform Codului Muncii, împotriva angajatului Cancelariei Prim-Ministrului cu atribuții de ofițer de presă, implicat în incidentul care a avut loc miercuri, 26 noiembrie, la Palatul Parlamentului.

„La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, implicat în incidentul petrecut miercuri, 26 noiembrie, la Palatul Parlamentului”, precizează Guvernul.

O comisie specială a fost constituită

Din dispoziția șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a fost formată o comisie coordonată de un demnitar cu experiență în legislația muncii. În comisie au fost incluși specialiști din domeniile juridic, comunicare și relații cu presa. Aceasta va analiza întreaga situație și va decide dacă au fost încălcate atribuțiile de serviciu sau normele profesionale.

Incidentul din Parlament, surprins din mai multe unghiuri

Momentul tensionat a avut loc pe holurile Parlamentului, unde jurnaliștii îl așteptau pe premierul Ilie Bolojan pentru declarații. În imagini, ofițerul de presă se interpune repetat între reporteri și premier, folosindu-și corpul pentru a le bloca accesul.

Jurnaliști împinși și acces blocat

Filmările arată cum angajatul Guvernului se poziționează în fața reporterilor pentru a le bloca trecerea, împinge jurnaliști care încearcă să îl ocolească și le prinde mâinile atunci când aceștia întind telefoanele pentru a înregistra declarații, creând astfel un „scut uman” în jurul premierului. Comportamentul său a provocat reacții imediate în spațiul public, unde a fost criticată îngrădirea accesului presei la un demnitar al statului.

Guvernul promite clarificări și măsuri

Executivul precizează că procedura va continua până la elucidarea completă a incidentului, iar concluziile comisiei vor stabili eventualele sancțiuni. Guvernul afirmă că respectă libertatea presei și accesul jurnaliștilor la informații de interes public, iar astfel de incidente trebuie analizate și gestionate cu seriozitate.