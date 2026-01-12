Oligarhul Plahotniuc, chemat ca martor al acuzării în dosarul în care este judecat fostul președinte Igor Dodon

De ce este acuzat Igor Dodon

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon a fost trimis în judecată pentru corupere pasivă și pentru organizarea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unei organizații criminale, fapte despre care acuzarea susține că ar fi fost comise în perioada exercitării mandatului său, în iunie 2019.

Conform acuzațiilor, Dodon ar fi pretins și ar fi acceptat bani de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, între 600.000 și 1.000.000 de dolari, pentru acoperirea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului. Procurorii susțin că banii ar fi fost solicitați în contextul promovării intereselor celor doi, care ar fi urmărit controlul asupra proceselor politice, sociale și economice din Republica Moldova, precum și evitarea răspunderii penale în Federația Rusă.

Dosarul, reluat de la zero după schimbarea unui judecător

Cauza „kuliok” a fost reluată de la zero din cauza înlocuirii unui judecător din complet. Până în luna iunie, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc și Stella Bleşceaga (președintele completului). Ulterior, Ion Malanciuc a fost numit judecător al Curții Constituționale, iar ședințele au fost suspendate timp de cinci luni. Mai târziu, Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea, iar examinarea cauzei a fost repornită procedural, potrivit relatărilor din presa de la Chișinău.

Examinarea dosarului continuă la CSJ, urmând ca instanța să stabilească calendarul audierilor martorilor admiși.

În hotărârea de azi, instanța din R Moldova a admis audierea, ca martori ai acuzării, și a lui Iurie Reniță, Vladimir Cebotari, Andrei Terguța, Dumitru Diacov, Andrian Candu, Andrian Albu, Lilian Carp, Andrei Harghel și Pavel Filip.

Vladimir Plahotniuc, extrădat anul trecut

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în 2019, fiind vizat ulterior în mai multe dosare penale și proceduri de căutare internațională. Pe 22 iulie 2025, Plahotniuc a fost reținut în Grecia (Atena) în baza unei notificări Interpol, iar autoritățile de la Chișinău au inițiat procedurile de extrădare, iar pe 25 septembrie 2025 Plahotniuc a fost adus la Chișinău și plasat în arest.