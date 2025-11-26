Premierul Ilie Bolojan, protejat agresiv de ofițerul de presă pe holurile Parlamentului. Jurnaliști blocați și împinși / Reacția Guvernului

UPDATE

Guvernul României a transmis miercuri o precizare oficială, după incidentul petrecut la Palatul Parlamentului, unde un ofițer de presă a avut o interacțiune considerată nepotrivită cu jurnaliștii prezenți la eveniment. Executivul anunță că gestul acestuia va face obiectul unei verificări disciplinare.

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare”, se arată în precizarea transmisă presei.

Guvernul dă asigurări că incidente de acest fel nu se vor repeta și subliniază rolul fundamental al presei într-o societate democratică. În același timp, Executivul reamintește că premierul Ilie Bolojan face declarații publice doar în cadrul unor evenimente organizate.

„Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat”, precizează Guvernul.

Potrivit comunicatului, de la preluarea mandatului pe 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri pentru presa națională și internațională.

Știrea inițială:

Ofițerul de presă s-a poziționat în fața reporterilor și la momentul ieșirii premierului Ilie Bolojan le-a blocat trecerea cu propriul corp și, în unele cazuri, i-a împins, în încercarea de a-l feri pe șeful Guvernului de întrebări.

Potrivit imaginilor filmate în Parlament, bărbatul, care lucrează ca ofițer de presă al Guvernului, se interpune constant între ziariști și premier, folosindu-și corpul ca barieră. Când unii reporteri întind telefonul pentru a înregistra o declarație, acesta le prinde mâinile și le blochează mișcarea. Într-un alt moment, un jurnalist care încearcă să îl ocolească pentru a ajunge în dreptul premierului este împins înapoi.

Premier prezent în Parlament, dar fără declarații

Incidentul a avut loc miercuri, pe holurile Parlamentului, unde premierul Ilie Bolojan a fost prezent pentru ședința în care președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030.

Deși contextul era unul de interes public major, legat de direcțiile de securitate și apărare ale României pentru următorii ani, premierul nu a făcut nicio declarație – nici în plen, nici la plecarea din Parlament. Singura „comunicare” cu presa a fost, practic, cortina umană ridicată de ofițerul de presă.

Relația tensionată a premierului cu presa pe holurile instituțiilor

Nu este prima dată când Ilie Bolojan transmite că nu dorește să răspundă întrebărilor adresate de ziariști pe holurile instituțiilor. De-a lungul timpului, el a precizat în repetate rânduri că va comunica doar în cadrul unor conferințe de presă organizate, cu format și timp stabilit dinainte.

În plus, recent, echipa premierului a mers mai departe și a restricționat accesul unor fotojurnaliști la conferințe de presă, limitând astfel și partea vizuală a relatărilor jurnalistice.

Sursă Video main: Facebook / Marco Badea