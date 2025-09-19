OMV Petrom detronează Hidroelectrica și devine cea mai mare companie de pe Bursa de Valori Bucureşti. Salt spectaculos

Pe 19 septembrie 2025, la ora 12:05, OMV Petrom (SNP) a depășit Hidroelectrica (H2O) în privința capitalizării bursiere, recâștigând titlul de cea mai valoroasă companie listată la Bursa de Valori București, după aproape doi ani în care producătorul de energie hidro deținea această poziție, potrivit datelor centralizate de ZF din platformele brokerilor.

La momentul listării, pe 12 iulie 2023, Hidroelectrica debuta pe bursă cu o capitalizare de 49,5 miliarde de lei, în timp ce OMV Petrom era evaluată la 33,3 miliarde de lei. Diferența de 16 miliarde părea dificil de recuperat, însă Petrom a reușit nu doar să o recupereze, ci și să o depășească, atingând astăzi o capitalizare de 54,7 miliarde de lei.

„Cred că a venit din două direcţii: pe de o parte, rezultatele financiare bune ale SNP din ultimii doi ani, precum şi politica generoasă de dividend au făcut ca preţul acţiunii să cunoască o creştere. Pe de altă parte, preţul acţiunii H2O a înregistrat o involuţie, determinată de rezultatele financiare în scădere”, spune Marcel Murgoci, director de tranzacţionare Estinvest.

Vineri, acţiunile Petrom stagnau la %, la 0,8785 lei/acţiune, reacţionând pozitiv la propunerea de dividende speciale. AGA (Adunare Generală a Acționarilor) este programată pentru 23 octombrie, data ex-dividend fiind 10 noiembrie, iar plata pe 3 decembrie. În același timo, cele ale H2O scădeau cu 1,2% la 121,5 lei.

Ascensiunea acţiunilor SNP a fost alimentată de mai mulţi factori: politica generoasă de dividende, inclusiv anunţul recent al unui dividend suplimentar de 0,02 lei/acţiune (randament brut de 2,3%), planurile ambiţioase de investiţii şi contextul favorabil al pieţei energiei.

De la începutul anului, acţiunile OMV Petrom au crescut cu 24%, în timp ce Hidroelectrica a stagnat, afectată de secetă şi de lipsa unor proiecte de dezvoltare comparabile cu dimensiunea companiei. Contrastul de strategie este evident: Petrom pariază miliarde de lei anual pe proiecte majore, de la Neptun Deep – aflat deja în şantier – până la extinderea în regenerabile, unde ţinteşte un portofoliu de 2,5 GW până în 2030, cel mai mare din România.