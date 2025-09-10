Prima pagină » Economic » Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze al UE, atrage noi cumpărători înainte de lansarea din 2027

Proiectul Neptun Deep, pe cale să devină cel mai mare activ de producție din Uniunea Europeană, își asigură noi cumpărători pentru combustibil, potrivit operatorului OMV Petrom SA.
Compania, care vizează primele livrări din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră în 2027, a încheiat „câteva” acorduri recente și a semnat, de asemenea, un contract cu Uniper SE din Germania, a declarat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, într-un interviu, potrivit Bloomberg.

„Există câteva piețe foarte promițătoare în Europa pentru acest gaz”, a spus ea, miercuri, la marginea conferinței Gastech de la Milano. „Cumpărătorii sunt interesați să își diversifice portofoliul. Nimeni nu mai pune toate ouăle într-un singur coș”.

Proiectul va contribui la alimentarea României și a altor țări într-un moment în care UE avansează treptat spre eliminarea importurilor de energie din Rusia. Producția internă de gaze a Europei scade rapid din cauza îmbătrânirii zăcămintelor, în timp ce cererea rămâne stabilă, în pofida extinderii energiilor regenerabile.

Verchere a spus că gazul din Neptun va fi competitiv chiar și în condițiile în care Europa s-a angajat să majoreze importurile de GNL din SUA, ca parte a unui acord comercial recent cu administrația Trump.

„Nu trebuie să ne înghețăm produsul și să-l punem pe un vapor”, a afirmat ea. „Îl introducem direct pe piața europeană, iar amprenta noastră operațională de CO₂ este infimă în comparație cu GNL”.

Ea nu a dezvăluit cu ce companii negociază OMV Petrom și a precizat că va exista flexibilitate în ceea ce privește volumul de gaz vândut prin contracte pe termen lung și cel păstrat pentru piața spot.