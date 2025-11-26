Larissa Nusser, în vârstă de 25 de ani, evoluează pe postul de coordonatoare și a sosit la echipa din Bistrița în ianuarie 2025, după desființarea clubului norvegian Vipers Kristiansand.

„Pasele ei decisive, golurile și calmul din momentele grele au făcut diferența în atâtea meciuri, iar noi și suporterii știm bine cât valorează prezența Larissei pe teren. Gloria Bistrița marchează în continuare cu Nusser!”, au transmis oficialii clubului pe rețelele de socializare.

Internaționala neerlandeză Larissa Nusser este a doua marcatoare a clubului în Liga Campionilor, cu 33 de goluri înscrise în opt partide, fiind în Top 30 al competiției.

Totodată, Nusser este a doua marcatoare a Gloriei Bistrița și în campionat, având tot 33 de goluri marcate, însă în 9 meciuri jucate.

Gloria Bistrița ocupă locul al treilea în Grupa A din Liga Campionilor și se află pe a doua poziție în Liga Florilor, la două puncte în urma liderului, CSM București.