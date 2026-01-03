CFR Cluj, în pragul excluderii din cupele europene. Licența UEFA atârnă de 7 milioane de euro

Clubul din Gruia are termen până la 15 ianuarie pentru a stinge restanțele financiare eligibile pentru licențierea UEFA. În caz contrar, CFR Cluj riscă să piardă dreptul de a evolua în competițiile continentale în sezonul următor.

Situația a fost confirmată chiar din interiorul clubului de către președintele Iuliu Mureșan, care a explicat că, deși CFR Cluj a realizat un transfer important în această iarnă, problemele nu sunt încă pe deplin rezolvate. Ardelenii l-au cedat pe Louis Munteanu la DC United într-o tranzacție evaluată la aproximativ 7 milioane de euro, însă banii nu ajung integral și imediat în conturile clubului, fiind plătiți eșalonat.

„Dacă nu plătim până pe 15 ianuarie, riscăm licența UEFA”

„Există restanțe la salarii. Cu banii care vor intra în ianuarie, o să închidem multe capitole, dar nu toate. E eșalonată plata pentru Louis. Există posibilitatea să luăm banii înainte de termen, dar trebuie să cedăm un procent de 5% din suma încasată în avans. Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie, riscăm să nu luăm licența UEFA, pentru că suntem monitorizați”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de ProSport.

Licența FRF e sigură

Oficialul CFR-ului a subliniat că licența pentru Superligă nu este în pericol, însă cea UEFA depinde strict de plăți efective, nu de promisiuni sau sume care urmează să fie încasate ulterior. UEFA verifică la termen dacă datoriile către jucători, staff, alte cluburi sau stat au fost achitate, iar orice restanță poate duce la respingerea dosarului de licențiere.

CFR Cluj caută soluții

Pe lângă transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj a renunțat în această iarnă și la Lindon Emerllahu, în contextul problemelor financiare cu care se confruntă clubul. CFR are însă în continuare restanțe salariale, motiv pentru care se află sub monitorizarea UEFA, iar termenul-limită impus de forul continental rămâne decisiv. În paralel, conducerea discută cu sponsori și alți parteneri pentru a atrage fonduri înainte de data de 15 ianuarie.

Regulamentul UEFA lasă marjă de manevră

Regulamentul de licențiere UEFA pentru participarea în competițiile europene permite cluburilor să nu achite integral toate datoriile scadente înainte de termen, dacă există acorduri scrise de eșalonare sau amânare, valabile juridic, încheiate cu creditorii. Astfel de înțelegeri pot fi semnate cu jucătorii, membrii staff-ului sau cu alte cluburi și trebuie să fie finalizate până la data-limită a licențierii, pentru ca obligațiile respective să nu mai fie considerate restanțe.

Aplicarea acestei soluții depinde însă de disponibilitatea creditorilor de a accepta amânarea plăților. Alte obligații care nu intră în criteriile UEFA de licențiere – precum datoriile comerciale – nu sunt analizate în procesul de acordare a licenței UEFA pentru competițiile europene.

Drumul european se decide în afara terenului

Fondat în 1907, CFR Cluj este unul dintre cele mai de succes cluburi românești din ultimele două decenii, cu 8 titluri de campioană, 5 Cupe ale României și 4 Supercupe în palmaresul modern. Ardelenii au fost o prezență constantă în competițiile europene, evoluând în Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Pe plan sportiv, CFR Cluj și-a asigurat calificarea în competițiile europene, însă problemele financiare îi pot împiedica participarea. Următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul continental al clubului din Gruia.