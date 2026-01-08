Prima pagină » Sport » CFR Cluj clarifică situația lui Ciprian Deac, lăsat în afara lotului pentru cantonamentul din Spania

Clubul CFR Cluj a venit, joi, cu precizări oficiale privind situația veteranului Ciprian Deac (39 ani), care nu a fost inclus de antrenorul Daniel Pancu în lotul pentru cantonamentul pe care formația îl efectuează în Spania.
Meciul de fotbal dintre Rapid si CFR Cluj, din etapa a doua a Superligii, disputat pe stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, duminica, 20 iulie 2025. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 ian. 2026, 12:07, Sport

„O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv. Puțini jucători se nasc ca el, și puțini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, și-a depășit orice limită, chiar și când jocul a presupus, inevitabil, și accidentări, și a fost mereu dispus să ajute. Și nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puțin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre și profesionistul care a influențat nenumărați tineri să meargă pe acest drum”, se arată joi în comunicatul clubului CFR Cluj.

CFR Cluj dorește să-l păstreze pe Deac în stafful administrativ

CFR Cluj subliniază că își dorește ca Deac să rămână alături de club, discutând deja despre continuarea activității în cadrul staff-ului administrativ.

„Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staff-ului administrativ. Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, mai precizează clubul.

Ciprian Deac a fost rezervă neutilizată la ultimele cinci partide oficiale din 2025. Jucătorul are contract cu clubul din Cluj până la finalul lunii iunie 2026.

CFR Cluj s-a reunit pe 3 ianuarie la Cluj-Napoca, iar cantonamentul din Spania se desfășoară la Oliva Nova, cu întoarcerea programată pentru 14 ianuarie. În prima etapă oficială a anului, clubul ardelean va întâlni Oțelul Galați, pe 18 ianuarie.

