CFR Cluj clarifică situația lui Ciprian Deac, lăsat în afara lotului pentru cantonamentul din Spania

„O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv. Puțini jucători se nasc ca el, și puțini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, și-a depășit orice limită, chiar și când jocul a presupus, inevitabil, și accidentări, și a fost mereu dispus să ajute. Și nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puțin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre și profesionistul care a influențat nenumărați tineri să meargă pe acest drum”, se arată joi în comunicatul clubului CFR Cluj.

CFR Cluj dorește să-l păstreze pe Deac în stafful administrativ

CFR Cluj subliniază că își dorește ca Deac să rămână alături de club, discutând deja despre continuarea activității în cadrul staff-ului administrativ.

„Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staff-ului administrativ. Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, mai precizează clubul.

Ciprian Deac a fost rezervă neutilizată la ultimele cinci partide oficiale din 2025. Jucătorul are contract cu clubul din Cluj până la finalul lunii iunie 2026.

CFR Cluj s-a reunit pe 3 ianuarie la Cluj-Napoca, iar cantonamentul din Spania se desfășoară la Oliva Nova, cu întoarcerea programată pentru 14 ianuarie. În prima etapă oficială a anului, clubul ardelean va întâlni Oțelul Galați, pe 18 ianuarie.