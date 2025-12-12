Potaissa Turda, ultima echipă calificată în sferturile Cupei României la handbal masculin

Meciul de handbal masculin dintre AHC Potaissa Turda si Dinamo Bucuresti, din etapa a V-a a Ligii Zimbrilor, disputat in Nova PG Arena din Turda, vineri, 3 octombrie 2025. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO

Partida a fost dominată de Potaissa Turda, care a controlat jocul de la început până la sfârșit, profitând și de prestația excelentă a portarului Alexandru Florin Bucătaru, autor a 23 de parade din 51 de aruncări.

De la Potaissa s-au mai remarcat Daniel Pop (8 goluri din 10 aruncări), Gabriel-Florinel Dumitriu (6/7) și Alexandru Ghivil (6/10).

De cealaltă parte, pentru CSO Teutonii Ghimbav, cei mai productivi jucători au fost Ștefan Mihail Huta (7 goluri din 7 aruncări) și Cătălin Dorian Fodorean (7/18).

Meciul a fost unul alert și spectaculos, cu răsturnări de situație și faze rapide de atac, dar experiența și valoarea superioară a Potaissei Turda și-au spus cuvântul în final, echipa impunându-se la o diferență de 14 goluri.

Cu această victorie, Potaissa Turda se alătură celorlalte șapte echipe calificate în sferturile Cupei României joi.

Rezultatele înregistrate în optimile de finală disputate joi:

Dinamo București – CSM Constanța 36-28 (17-14)

HC Buzău – CSM București 29-30 (15-17)

Poli Iași – Politehnica Timișoara 21-41 (14-20)

CSU Suceava – CSM Vaslui 33-35 (11-17)

Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj 32-23 (14-13)

CSM Oradea – CSM Făgăraș 38-33 (19-17)

Steaua București – CSU Pitești 42-22 (18-8)

Sferturile de finală sunt programate pe 12 februarie 2026.