Prima pagină » Sport » Potaissa Turda, ultima echipă calificată în sferturile Cupei României la handbal masculin

Potaissa Turda, ultima echipă calificată în sferturile Cupei României la handbal masculin

AHC Potaissa Turda a obținut, vineri seară, o victorie clară în fața echipei divizionare CSO Teutonii Ghimbav, scor 43-29 (21-17), și se califică în sferturile Cupei României la handbal masculin.
Potaissa Turda, ultima echipă calificată în sferturile Cupei României la handbal masculin
Meciul de handbal masculin dintre AHC Potaissa Turda si Dinamo Bucuresti, din etapa a V-a a Ligii Zimbrilor, disputat in Nova PG Arena din Turda, vineri, 3 octombrie 2025. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
12 dec. 2025, 20:03, Sport

Partida a fost dominată de Potaissa Turda, care a controlat jocul de la început până la sfârșit, profitând și de prestația excelentă a portarului Alexandru Florin Bucătaru, autor a 23 de parade din 51 de aruncări.

De la Potaissa s-au mai remarcat Daniel Pop (8 goluri din 10 aruncări), Gabriel-Florinel Dumitriu (6/7) și Alexandru Ghivil (6/10).

De cealaltă parte, pentru CSO Teutonii Ghimbav, cei mai productivi jucători au fost Ștefan Mihail Huta (7 goluri din 7 aruncări) și Cătălin Dorian Fodorean (7/18).

Meciul a fost unul alert și spectaculos, cu răsturnări de situație și faze rapide de atac, dar experiența și valoarea superioară a Potaissei Turda și-au spus cuvântul în final, echipa impunându-se la o diferență de 14 goluri.

Cu această victorie, Potaissa Turda se alătură celorlalte șapte echipe calificate în sferturile Cupei României joi.

Rezultatele înregistrate în optimile de finală disputate joi:

Dinamo București – CSM Constanța 36-28 (17-14)

HC Buzău – CSM București 29-30 (15-17)

Poli Iași – Politehnica Timișoara 21-41 (14-20)

CSU Suceava – CSM Vaslui 33-35 (11-17)

Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj 32-23 (14-13)

CSM Oradea – CSM Făgăraș 38-33 (19-17)

Steaua București – CSU Pitești 42-22 (18-8)

Sferturile de finală sunt programate pe 12 februarie 2026.

Recomandarea video