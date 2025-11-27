U-BT Cluj-Napoca anunță transferul pivotului american Nighael Reece Ceaser

Jucătorul născut pe 3 februarie 2000, în Texas, măsoară 2,03 m și și-a început cariera de jucător profesionist în Finlanda, în sezonul 2023-2024, la Tampereen Pynto. El a fost unul din principalii jucători ai finlandezilor, reușind în 32 de meciuri din sezonul regulat să fie adune medii de 14.1 puncte, 11.5 recuperări și 2.4 pase decisive.

În stagiunea următoare el a semnat cu ERA Nymburk, puternica formație cehă, alături de care a reușit să câștige campionatul.

Alături de echipa din Cehia, Ceaser a debutat în FIBA Basketball Champions League, unde a evoluat în 14 partide din sezonul regulat, ajungând până în sferturi, și adunând medii de 9.9 puncte, 5.6 pase decisive și 1.1 recuperări.

În stagiunea curentă, pivotul din Texas a semnat în Bosnia și Herțegovina, pentru Igokea m:tel Aleksandrovac, unde a adunat 4 meciuri în Liga Adriatică și 5 în BCL.

Ceaser a fost prezent pe parchetul din BT Arena în victoria lui U-BT, 106-84, contra formației bosniece. În meciul din 1 noiembrie, Ceaser a izbutit 7 puncte și 8 recuperări.

Nighael Ceaser devine al zecelea jucător transferat de U-Banca Transilvania în sezonul 2025-2026.