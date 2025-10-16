Peste un milion de bilete vândute pentru Cupa Mondială de fotbal 2026, în America de Nord

Cea mai mare cerere a venit din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, țările gazdă ale turneului. În total, persoane din 212 state au cumpărat bilete, deși doar 28 dintre cele 48 de echipe calificate au fost confirmate.

Top 10 țări după numărul de bilete achiziționate: SUA, Canada, Mexic, Anglia, Germania, Brazilia, Spania, Columbia, Argentina și Franța. Turneul va avea loc între 11 iunie și 19 iulie 2026.

FIFA a precizat că primii cumpărători au fost selectați printr-o loterie între 4,5 milioane de aplicanți. Următoarea perioadă de înscriere pentru loterie se va deschide pe 27 octombrie, cu bilete individuale pentru toate cele 104 meciuri, dar și bilete dedicate echipelor și stadionului.

Stadioanele din cele 16 locații nord-americane vor avea aproximativ 7,1 milioane de locuri pentru cele 104 partide. Biletele cu cel mai mic preț, de 60 de dolari, vor fi disponibile la aproximativ 40 de meciuri, în timp ce pentru majoritatea partidelor prețurile vor fi semnificativ mai mari. De exemplu, biletele pentru meciul de deschidere din Inglewood, California, au pornit de la 560 până la 2.735 de dolari.

FIFA va folosi pentru prima dată prețuri dinamice, iar biletele vor fi disponibile în patru categorii, de la cele mai bune locuri până la zonele superioare ale stadionului. Faza a doua a loteriei va permite cumpărarea biletelor între mijlocul lui noiembrie și începutul lui decembrie, iar faza a treia va începe după stabilirea programului complet pe 5 decembrie. Biletele vor fi, de asemenea, disponibile aproape de desfășurarea turneului, pe bază „primul venit, primul servit”, iar platforma oficială de revânzare a fost deja deschisă.