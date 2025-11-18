O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial

Guvernul britanic intenționează să interzică revânzarea biletelor la evenimente live în scopul obținerii de profit. Planul, care urmează a fi anunțat miercuri, reprezintă o încercare de a combate speculanții și site-urile de revânzare care oferă bilete la prețuri de câteva ori mai mari decât valoarea nominală, scrie BBC.

Decizia vine la o săptămână după ce mai mulți artiști, printre care Sam Fender, Dua Lipa și Coldplay, l-au îndemnat pe premierul britanic Keir Starmer să protejeze fanii de exploatare.

Noua legislație elaborată de guvernul laburist va limita și comisioanele percepute de platformele de revânzare. Astfel, inițiativa va împiedica și adăugarea unor costuri ascunse la prețul final al biletului, notează Financial Times.

Reunirea Oasis a cauzat unele revânzări de bilete cu prețuri mult mai mari decât cele inițiale

Anul trecut, cei care au revândut biletele pentru concertul trupei Oasis din acest an au înregistrat profituri mari. Mai mulți fani s-au plâns de prețurile biletelor, unele fiind listate și la peste 4.000 de lire sterline, cu mult peste valoarea lor inițială.

În urma acestui eveniment, miniștrii au lansat, la începutul acestui an, o consultare publică pentru combaterea acestui fenomen. Propunerea de la momentul respectiv prevedea o plafonare de 30% peste valoarea nominală inițială a biletului. Acum, însă, intenția este de a interzice total vânzările „peste costul inițial” pentru biletele la concerte, evenimente sportive, spectacole de comedie și teatru.

Modificările propuse ar fi o lovitură pentru platformele populare de revânzare a biletelor, precum Viagogo și StubHub, care susțin că propunerile de limitare a creșterilor de prețuri riscă să creeze o piață neagră ilegală pentru bilete.

Se preconizează că noile reguli vor reduce cu până la 40 de lire sterline costul mediu al unui bilet revândut.