Fiica unui celebru actor de la Hollywood, găsită fără viață într-un hotel din San Francisco

Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în ziua de Anul Nou, scrie TheMirror.

Autoritățile au confirmat că tânăra în vârstă de 34 de ani a fost descoperită inconștientă în primele ore ale dimineții, cauza decesului fiind, în prezent, necunoscută.

Intervenția echipajelor de urgență și ancheta în desfășurare

Echipajele de urgență au intervenit în urma unui apel pentru asistență medicală la un hotel de lux situat pe blocul 900 al străzii Mason, puțin după ora 3:00.

Paramedicii au încercat manevre de resuscitare, însă Victoria Jones a fost declarată decedată la fața locului.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, agenții au ajuns la fața locului împreună cu personalul medical, care a confirmat decesul unei femei adulte.

San Francisco Police Department și San Francisco Medical Examiner au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții.

Autoritățile nu au indicat, deocamdată, existența unor suspiciuni de omucidere și îi roagă pe cei care dețin informații relevante să le furnizeze anchetatorilor.

San Francisco Fire Department a confirmat că a intervenit la fața locului în jurul orei 3:00.

Cariera artistică și contextul familial

Născută pe 3 septembrie 1991, Victoria Kafka Jones și-a făcut debutul cinematografic în copilărie, în filmul Men in Black II, jucând alături de tatăl său.

Ulterior, a apărut în The Three Burials of Melquiades Estrada, regizat de Tommy Lee Jones, și a avut un rol episodic în serialul One Tree Hill.

Odată cu înaintarea în vârstă, Victoria s-a retras în mare parte din lumea actoriei, alegând o viață mai discretă, departe de lumina reflectoarelor.

Totuși, a apărut ocazional alături de tatăl său la evenimente publice și premiere de film.

Victoria era fiica lui Tommy Lee Jones și a celei de-a doua soții a acestuia, Kimberlea Cloughley, cu care actorul a fost căsătorit între 1981 și 1996.

Cei doi mai au împreună un fiu, Austin Jones.

Așteptarea concluziilor oficiale

Biroul medicului legist urmează să efectueze teste suplimentare pentru a stabili cauza și modul decesului.

Reprezentanții lui Tommy Lee Jones au fost contactați pentru un punct de vedere, însă până în prezent nu a fost transmis niciun comentariu oficial.