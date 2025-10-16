Prima pagină » Sport » Meciul România – Austria, între primele 10 partide europene de fotbal ca asistență în luna octombrie

Partida câștigată de România cu Austria, scor 1-0, disputată pe Arena Națională, în preliminariile Cupei Mondiale 2026, a înregistrat o asistență de 39.581 de spectatori, clasându-se pe locul 10 în topul celor mai urmărite meciuri internaționale din Europa în perioada 9–14 octombrie.
Foto: Hepta
Potrivit datelor centralizate, întâlnirea de la București a fost una dintre cele mai urmărite partide din această fereastră internațională, în care s-au jucat 48 de meciuri oficiale din preliminariile Campionatului Mondial 2026 și 7 jocuri de pregătire, anunță joi Federația Română de Fotbal.

Cea mai mare asistență a fost consemnată la meciul Ungaria – Armenia, disputat la Budapesta, cu 57.285 de spectatori.

Top 10 asistențe la meciurile internaționale (9–14 octombrie 2025):

1. Ungaria – Armenia: 57.285
2. Țările de Jos – Finlanda: 52.387
3. Suedia – Elveția: 50.151
4. Scoția – Belarus: 49.346
5. Portugalia – Irlanda: 48.821
6. Portugalia – Ungaria: 47.854
7. Scoția – Grecia: 46.006
8. Irlanda – Armenia: 42.292
9. Franța – Azerbaidjan: 40.150
10. România – Austria: 39.581

„Echipa Națională mulțumește tuturor suporterilor prezenți pe stadion duminică seara, o seară încheiată cu o victorie în minutul 90+5!”, au mai transmis reprezentanții forului național.