Oboseala îi doboară pe medici și pe asistente! O asistentă rămâne intubată după infarct în gardă

Pacienta a trecut printr-o intervenție minim invazivă cardiologică, se află la secția Anestezie și Terapie Intensivă, intubată, informează spitalul.

„Conducerea spitalului este alături de familia colegei noastre în aceste momente dificile”, transmit reprezentanții spitalului.

Asistenta lucra la Secția Medicală I și a făcut infarct în timpul serviciului. Datorită intervenției rapide a colegilor ei, a primit imediat asistență medicală.

„Suntem alături de colega noastră și de familia ei în aceste momente dificile și îi transmitem întreaga susținere și gânduri de însănătoșire grabnică”, declarau sâmbătă reprezentanții spitalului.

Cazul doctoriței Szabo, găsită moartă în camera de gardă

Incidentul survine la doar câteva zile după ce Ștefania Szabo, directorul medical la Buzău, a fost găsită moartă în camera de gardă a Secției Chirurgie.

Criminaliștii au găsit lângă trupul neînsuflețit al doctoriței propofol, un anestezic, alături de alte două substanțe – diazepam și tramadol.

Anchetatorii au extins cercetările la ATI și UPU, secțiile spitalului care folosesc propofol.

Anchetatorii au cerut și imagini de pe camerele de supraveghere.

Potrivit unor surse judiciare, înainte de a merge spre camera de gardă, doctorița ar fi coborât la UPU, unde ar fi consultat câțiva pacienți. După aceea nu a mai fost văzută și nici nu a mai răspuns la telefon.

Toată lumea și-a închipuit că se odihnește, iar urgențele au fost preluate de celălalt medic chirurg aflat în gardă.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spunea despre Ștefania Szabo că medicii trebuie ascultaţi mai mult şi că ar fi important un suport de consiliere pentru aceştia atunci când apar probleme de burnout sau momente de presiune.