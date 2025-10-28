Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, se fac cercetări cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă. în vederea stabilirii condiţiilor în care Szabo Lavinia Ştefania, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a decedat în cursul nopţii de luni spre marţi, în timp ce se afla la locul de muncă, în camera de gardă a unităţii medicale.

Procurorii susţin că până acum a fost efectuată cercetarea la faţa locului, fiind ridicate mijloacele materiale de probă relevante.

De asemenea, mai mulţi martori, cadre medicale, urmăează să fie audiate.

În cauză s-a dispus efectuarea necropsiei, pentru stabilirea cauzei decesului.

Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău, Ştefania Szabo, a fost găsită moartă, marţi dimineaţa, în camera de gardă.