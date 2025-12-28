Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » O nouă formă de diabet a fost recunoscută oficial. Diabetul de tip 5 nu este legat de obezitate sau de stilul de viață

O nouă formă de diabet a fost recunoscută oficial. Diabetul de tip 5 nu este legat de obezitate sau de stilul de viață

În acest an, Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea formă de diabet, după zeci de ani de controverse. Diabetul de tip 5 nu este legat de obezitate, stilul de viață, sarcină sau sistemul imunitar.
Sursă foto: Pexels
Diana Nunuț
28 dec. 2025, 16:06, Ştiinţă-Sănătate

Diabetul de tip 5 este rar discutat sau cercetat. Cu toate acestea, estimările arată că această formă afectează până la 25 de milioane de persoane în întreaga lume, în special în țările cu venituri mici și medii, unde accesul la îngrijiri medicale este limitat.

Potrivit Science Alert, acest tip de diabet a fost descris pentru prima dată în 1955 în Jamaica. În anii ’80 a fost recunoscut de OMS în anii 1980, însă diagnosticul a creat controverse.

Timp de șapte decenii, oamenii de știință au dezbătut dacă diabetul de tip 5 există cu adevărat. În 1999, OMS a retras clasificarea din cauza lipsei de dovezi. Până în prezent, nu există un consens privind modul de diagnosticare a diabetului de tip 5 sau modul de tratare a acestuia.

Cauza diabetului de tip 5

Spre deosebire de diabetul de tip 1, 2, 3c și gestațional, diabetul de tip 5 nu este legat de obezitate, stilul de viață, sarcină sau sistemul imunitar. Cu toate acestea, diabetul de tip 5 pare să provină din malnutriție. Această formă de diabet este cunoscută cu denumirea de diabet zaharat asociat malnutriției (MRDM), însă este adesea diagnosticată eronat ca fiind de alt tip.

Potrivit sursei citate, rezistența la insulină nu pare să fie cauza principală a diabetului de tip 5. În acest sens, tratamentele deja existente pentru celelalte forme de diabet ar putea să nu fie de ajutor.

În ultimii ani, numeroase studii pe animale și oameni au arătat că deficiențele cronice de nutrienți pot avea efecte pe tot parcursul vieții asupra pancreasului, capacitatea acestuia de a secreta insulină și de a echilibra nivelul zahărului din sânge fiind perturbată.

 

