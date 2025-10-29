Moartea doctoriței din Buzău: Inventar la farmacia spitalului pentru stocul de medicamente

Familia Ștefaniei Szabo a cerut ca necropsia să fie făcută de un medic legist agreat, iar dacă anchetatorii aprobă cererea, necropsia să fie amânată pentru zilele următoare, scrie sansanews.ro.

Anchetatorii au extins cercetările și la ATI și UPU, secțiile spitalului care folosesc propofol, anestezicul pe care criminaliștii l-au găsit lângă trupul neînsuflețit al doctoriței, alături de alte două substanțe, diazepam și tramadol, potrivit aceleiași surse.

Se va face un inventar și la farmacia spitalului pentru a verifica dacă stocurile de propofol, corespund cu datele din documente, ce cantități au fost transferate către secțiile spitalului și cine a semnat pentru ridicarea lor. Vor fi verificate și stocurile de tramadol și diazepam.

De asemenea, anchetatorii au cerut imagini de pe camerele de luat vederi. „Se pare că, luni seară, înainte de a merge spre camera de gardă în care și-a găsit tragicul sfârșit, doctorița ar fi coborât jos, la UPU, acolo unde ar fi consultat câțiva pacienți. După aceea nu a mai fost văzută și nici nu a mai răspuns la telefon. Toată lumea și-a închipuit că se odihnește, iar urgențele au fost preluate de către celălalt medic chirurg aflat în gardă. Din informațiile noastre ar fi vorba despre medicul chirurg pediatru Alma Clinciu, care are și competențe de chirurgie generală”, adaugă sursa citată.

Ștefania Szabo a fost găsită moartă marți dimineață în camera de gardă a Secției Chirurgie.