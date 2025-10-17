FC Barcelona a obținut licența pentru Camp Nou, dar amână revenirea pe stadion

Autorizația de primă ocupare pentru stadionul Camp Nou, corespunzătoare fazei 1A a lucrărilor de modernizare, permite accesul unui număr limitat de 27.000 de spectatori.

Conform conducerii, decizia este motivată în principal de rațiuni economice, întrucât menținerea meciurilor pe Stadionul Olimpic din Montjuïc permite clubului să-și păstreze veniturile actuale din bilete și servicii.

Permisul obținut autorizează deschiderea tribunei principale și a sectorului sudic de pe primul inel al stadionului. În faza 1B, va fi inclusă și tribuna laterală, element esențial pentru ca stadionul să îndeplinească cerințele UEFA privind organizarea meciurilor din Liga Campionilor.

Deși UEFA nu permite, de regulă, ca o echipă să dispute meciurile din faza grupelor pe două stadioane diferite, în cazul Barcelonei se are în vedere o excepție, având în vedere situația specială a lucrărilor de modernizare.

Elena Fort, vicepreședinta clubului, a declarat vineri pentru postul RAC1: „Sperăm ca faza 1B, care ar permite accesul a 47.000 de spectatori, să fie aprobată cât mai curând. Lucrările sunt finalizate, este doar o chestiune de validare tehnică și de permise, un proces mai simplu decât cel anterior”.

Fort a evitat să anunțe o dată exactă pentru revenirea pe Camp Nou, dar a precizat că finalul lunii noiembrie este o opțiune probabilă, „fie pentru meciul cu Athletic Bilbao, fie pentru cel cu Getafe, care ar coincide cu aniversarea a 126 de ani a clubului – momente potrivite pentru o revenire simbolică”.

Vicepreședinta a subliniat, de asemenea, că întoarcerea pe stadion va marca „o recuperare la nivel emoțional, economic și de mândrie pentru club și suporteri”.