Ce post transmite meciul România- Austria. Meciul decisiv pentru tricolori

Naționala României întâlnește în această seară echipa Austriei, pe Arena Națională, de la ora 21:45, într-un joc din grupa H a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Clasamentul grupei H

Austria – 15 puncte (5 meciuri)

Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 meciuri)

România – 7 puncte (5 meciuri)

Cipru – 5 puncte (6 meciuri)

San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

Meciul naționalei noastre va fi condus de arbitrul italian Davide Massa și va putea fi urmărit în direct pe Antena 1.

Tot astăzi, în grupa H se joacă și confruntarea dintre San Marino și Cipru.

Pe 15 noiembrie sunt programate partidele Cipru – Austria și Bosnia – România, iar pe 18 noiembrie se vor disputa duelurile Austria – Bosnia și România – San Marino.

Echipa care termină pe primul loc se califică direct la turneul final, iar cea de pe locul doi merge la baraj pentru un loc la Cupa Mondială.

Lupta României pentru locul 2 în grupă

Tricolorii pot ajunge la barajul pentru CM 2026 și datorită rezultatelor din Liga Națiunilor.

În acest caz, România nu ar fi cap de serie și ar disputa semifinala barajului într-o singură manșă, în deplasare. Barajul include o semifinală și o finală, ambele jucate într-un singur meci.

Dacă România termină pe locul secund în grupă, toate echipele aflate pe poziția a doua vor fi ordonate în funcție de clasamentul FIFA din luna noiembrie.

Primele opt echipe din acest clasament vor fi cap de serie și vor juca semifinala barajului pe teren acasă, în fața unui adversar considerat mai accesibil.

Lotul României pentru meciuri

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat jucătorii care fac parte din lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria.

Portari

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0)

Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0)

Atacanți

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0)