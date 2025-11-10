Exporturile din luna septembrie 2025 au crescut cu 9,2%, iar importurile au crescut cu 6,2%

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,4% la export şi 36,4% la import) şi alte produse manufacturate1) (27,0% la export şi 28,3% la import), potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 51623,5 milioane euro la expedieri şi de 69653,3 milioane euro la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 20551,4 milioane euro la exporturi şi de 27013,6 milioane euro la importuri, reprezentând 28,5% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.