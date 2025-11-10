Prima pagină » Economic » Exporturile din luna septembrie 2025 au crescut cu 9,2%, iar importurile au crescut cu 6,2%

Exporturile din luna septembrie 2025 au crescut cu 9,2%, iar importurile au crescut cu 6,2%

În luna septembrie 2025, exporturile FOB au însumat 8897,9 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 11381,3 milioane euro, rezultând un deficit de 2483,4 milioane euro. Faţă de luna septembrie 2024, exporturile din luna septembrie 2025 au crescut cu 9,2%, iar importurile au crescut cu 6,2%.
Sursa: Mediafaxfoto
Laura Buciu
10 nov. 2025, 09:25, Economic

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,4% la export şi 36,4% la import) şi alte produse manufacturate1) (27,0% la export şi 28,3% la import), potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 51623,5 milioane euro la expedieri şi de 69653,3 milioane euro la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 20551,4 milioane euro la exporturi şi de 27013,6 milioane euro la importuri, reprezentând 28,5% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.