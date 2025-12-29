Prima pagină » Economic » Bacul Zimnicea-Sviștov, suspendat temporar din cauza vremii nefavorabile

Trecerea cu bacul între Zimnicea și Sviștov a fost suspendată începând de luni dimineață, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au anunțat autoritățile de frontieră.
Bacul Zimnicea-Sviștov, suspendat temporar din cauza vremii nefavorabile
Rareș Mustață
29 dec. 2025, 15:20, Economic

Reprezentanții companiei care operează feribotul pe ruta Zimnicea (România)- Sviștov (Bulgaria) au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu că legătura fluvială a fost oprită începând cu ora 09:30.

Decizia a fost luată pentru a preveni riscurile generate de vremea nefavorabilă.

Autoritățile precizează că reluarea circulației cu bacul va fi anunțată imediat ce condițiile vor permite desfășurarea transportului în siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu recomandă persoanelor care intenționează să călătorească spre Bulgaria să se informeze din timp cu privire la situația traficului în zonă.

