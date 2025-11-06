Black Friday, mană cerească pentru Guvern: 100 de milioane de euro într-o zi doar din TVA

Guvernul, însă, are o altă marjă de profit, fără strategii de marketing și fără întreaga desfășurare de forțe pentru pregătirea pachetelor de Black Friday, La fiecare vânzare de 100 de lei, guvernului Bolojan îi vor intra 21 de lei în buzunar direct, notează Gândul.

Cum retailerii se așteaptă la vânzări similare celui din 2024, care au fost de circa 500 milioane de euro, Gândul a calculat „profitul” guvernului: cel puțin 100 de milioane de euro dintr-un foc.

Black Friday a devenit o adevărată tradiție în comportamentul de consum al românilor. Numărul cumpărătorilor activi a crescut de la 57%, în edițiile anterioare, la 62% în 2025, arată datele MKOR, companie de cercetare de piață. Cea de-a 15-a ediție a evenimentului va aduce cele mai mari vânzări din an, acolo unde principalii jucători din piață și-au pus la bătaie bugetele pentru campanii uriașe de promovare.

Vânzări record ale retailerilor în 2024

Anul trecut, Black Friday a generat încasări record de aproximativ 500 mil. euro la nivelul întregii luni noiembrie, atât din vânzările online, cât și offline, și nu este exclus ca și anul acesta să aducă încasări similare, stimulate mai ales de creșterea prețurilor. Experții estimează că anul acesta comanda medie realizată de români va fi în jurul a 400-500 de lei, în scădere față de anul trecut, din cauza veniturilor mai mici și a inflației record. Totuși, 7 din 10 români spun că vor cumpăra ceva de Black Friday, conform sursei citate.

Guvernul, cel mai mare câștigător de Black Friday

eMAG Retail SRL, una dintre firmele grupului eMag, a avut în anul fiscal pe care l-a încheiat în 2024 o cifră de afaceri de 70 mil. euro, însă fără marjă de profit, pentru că a fost pe pierdere. Nu este însă clar care au fost veniturile totale la nivel de grup și care a fost marja de profit. Conform declarației directorului general, în 2024, grupul eMag ar fi înregistrat venituri de 2,3 mld. euro, însă profitul consolidat nu este public.

Retailerul francez Carrefour a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 2,5 mld. euro și un profit de 10 mil. euro. Practic, Carrefour a marcat un profit de 2024 a fost pe plus cu aproximativ 0,41%.

Cel mai bun rezultat în zona de profit l-a avut însă Altex, unul dintre cei mai mari retaileri electro-IT din România, care a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 2,54 mld. euro și un profit de 75 mil. euro, din care rezultă o marjă de profit de 4,9%.

Dar toate aceste marje de profit pălesc în fața adevăratului câștigător al ofertelor de Black Friday: statul român, care încasează 21% din vânzările de Black Friday, cât timp nu sunt servicii sau produse cu cote reduse. Majoritatea produselor și serviciilor care se vând în aceste promoții au, însă, TVA de 21%.

Încasările de pe urma Black Friday-ului îi ajută pe marii retaileri să-și mărească profiturile, dar cel mai mare învingător după toată frenezia evenimentului nu este nimeni altul decât Guvernul României. Dacă câștigurile din acest an vor fi la fel de mari ca cele din 2024, atunci statul va încasa din nou peste 100 milioane de euro într-o singură zi. Calculul Gândul exclude însă multe alte vânzări cu ocazia evenimentului Black Friday, care la unii comercianți durează o zi, la alții, o lună.