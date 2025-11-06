Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România 

Ce reduceri de Black Friday pregătesc marii retaileri din România

Auchan

Auchan va derula campania de Black Friday 2025 în perioada 5 – 18 noiembrie, cu reduceri la peste 1.000 de produse din toate categoriile: electrocasnice, alimente, detergenți, jucării și decorațiuni de sezon.

Campania Black Friday 2025 aduce oferte de până la 50%, atât la produse de larg consum, cât și la articole exclusive. Printre cele mai atractive reduceri pe care clienții Auchan le vor găsi în această perioadă se numără:

Tigăi Tefal Supercook – 50% reducere

Jucării – voucher de 50% din valoarea jucăriilor cumpărate cu cardul de fidelitate MyCLUB

Auchan din magazine, de pe www.auchan.ro sau de pe platformele partenere de livrare

rapidă Bringo și Glovo, promoție valabilă exclusiv pe 7 noiembrie

Scutece și șervețele pentru bebeluși cu reduceri instant între 25-35%, în magazinele Auchan

Sortimente premium de jambon Serrano și Iberico, marcă proprie Auchan, cu reduceri de până la -15%

Berea blondă Beck’s multipack (24 x 0,5L) este redusă de la 151,19 lei la doar 74,99 lei, și berea Stella Artois (24 x 0,33L), redusă de la 205,19 lei la doar 99,99 lei, – ambele cu reduceri de peste -50% – ofertă exclusiv online

Detergentul lichid Ariel Color 2×2,7L (140 spălări) este redus de la 259,69 lei la numai 119,99 lei, iar Persil Discs Color 2×40 spălări este redus de la 184,99 lei la doar 76,99 lei, adică o economie de peste 50%.

Oferta include produse pentru timp petrecut în familie, dar și pentru prietenii necuvântători: hrană umedă pentru câini Pedigree (40x100g), la 64,99 lei, redusă de la 119,69 lei și trambulina cu diametru 244 cm, disponibilă la doar 399,99 lei, redusă de la 549,09 lei.

Totodată, pe toata durata campaniei, 5 – 18 noiembrie, livrarea este gratuită pentru comenzile de minimum 350 lei plasate pe auchan.ro, cu livrare la domiciliu.

Kaufland România

Kaufland dă startul campaniei de Black Friday 2025 pe 5 noiembrie, valabilă până pe 11 noiembrie, oferind reduceri de până la 60% la peste 240 de articole.

Promoțiile acoperă electrocasnice, multimedia, textile și produse de bricolaj sub marca PARKSIDE, incluzând friteuze cu aer cald Tefal (de la 1.299 lei la 549,90 lei), televizoare Smart SCHNEIDER, mașini de înșurubat și alte accesorii de bricolaj.

Lista produselor cu cele mai mari reduceri:

Set mixer vertical Braun, 450 W, la doar 139 lei, preț redus de la 249 lei;

Friteuză cu aer cald Tefal Dual Easy Fry & Grill, la doar 549,90 lei, preț redus de la 1.299 lei;

Mașină de pâine Heinner, 550 W, 15 programe, la doar 219 lei, preț redus de la 449 lei;

Cuptor cu microunde Heinner, 700 W, la doar 219 lei, preț redus de la 449 lei;

Aspirator vertical Victronic 2 în 1 cu fir, 800 W, la doar 99,99 lei, preț redus de la 179 lei;

Fier de călcat Tefal, 1800 W, la doar 69,99 lei, preț redus de la 139 lei;

Set de tuns Remington 3 în 1 cu acumulator reîncărcabil, la 79,99 lei, preț redus de la 159 lei;

Telefon mobil Honor model X6b, la 349 lei, preț redus de la 449 lei;

Căști wireless E-Boda, la 49,99 lei, preț redus de la 110,83 lei;

TV Smart SCHNEIDER UHD, la 1.299 lei, preț redus de la 1.599 lei;

Troller Lamonza 40×30×20 cm, la 109 lei, preț redus de la 199 lei.

Carrefour

Carrefour desfășoară Black Friday 2025 între 22 octombrie și 2 decembrie, oferind reduceri de până la 50% la o gamă largă de produse. Promoțiile vizează categorii precum electrocasnice, electronice, articole pentru casă și produse din hipermarket.

Clienții pot face cumpărături atât în magazinele fizice, cât și online, cu posibilitatea de a comanda direct de pe site. Printre reducerile anunțate se numără -50% la mixerul de mână Philips și -22% la telefonul Allview.

Lidl

Lidl lansează campania Black Deals în perioada 3 – 9 noiembrie, cu oferte la o varietate de produse. Reducerile acoperă atât alimente de bază, precum cotlet de porc și brânză Gouda prin Lidl Plus, cât și articole non-food, inclusiv gadgeturi precum aspiratoare verticale Bosch, blendere, soundbar-uri Sharp și accesorii auto.

Mega Image

Mega Image organizează campania de Black Friday 2025 în mediul online. Reducerile includ articole precum periuțe de dinți electrice Oral-B, rezerve și apă de gură, produse alimentare Bonduelle și hrană pentru animale de companie.

Retailerul oferă livrare gratuită la domiciliu pentru comenzile de peste 250 lei, cu livrare programată.

eMAG se pregătește din nou să ofere cele mai așteptate reduceri ale anului.

În fiecare an, produsele din categorii precum electrocasnice, telefoane, televizoare, laptopuri, produse de beauty și gaming intră la promoții masive. Iată ce poți achiziționa de la eMAG la prețuri convenabile anul acesta.

De aemenea, retailerul anunță că toți clienții care fac o comandă de Black Friday pot învârti o roată virtuală la care clienții pot câștiga vouchere de 200 de lei precum și alte premii, precum iPhone 17 Pro, PlayStation 5, TV LG OLED, Periuțe de dinți OralB, Tablete Lenovo.

Produse și servicii în oferta Black Friday la eMAG

1.000 de abonamente la energie (E.ON) cu 100 de lei reducere pentru 6 luni și preț preferențial de aproximativ 1 leu/KW.

Peste 40.000 de bilete la festivaluri. Prețurile încep de la 10 lei. Pe listă se află festivaluri precum Electric Castle, Untold, Beach Please! și Summer Well

Mii de echipamente oficiale de Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și alte cluburi de fotbal din România.

Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming printre care VOYO și Antena Play

Peste 25.000 de abonamente la operatori de servicii medicale private, printre care Synevo și Regina Maria.

Bilete de avion cu reduceri de până la 45%.

21 kg de aur

100 tone de carne de porc și mezeluri

125 de automobile dintre care 42 hibride și 26 electrice.

Black Friday 2025 și la fashion și beauty

Trendyol

Marketplace-ul internațional Trendyol a început campania de Black Friday pe 31 octombrie, oferind reduceri de până la 80% la majoritatea produselor de pe platformă, inclusiv la cele oferite de peste 4.000 de comercianți locali.

Campania principală se va desfășura până pe 11 noiembrie și acoperă toate categoriile, de la modă și frumusețe până la electronice. Ulterior, va urma o a doua etapă, sincronizată cu Black Friday-ul internațional, programată între 25 noiembrie și 2 decembrie.

Fashion Days

Retailerul românesc Fashion Days lansează Black Friday 2025 tot pe 31 octombrie, cu reduceri de până la 90% la o selecție de peste 500.000 de produse. O noutate a campaniei este programul „Mystery Gifts”, prin care fiecare client care plasează cel puțin o comandă între 31 octombrie și 9 noiembrie primește un cadou-surpriză garantat. Compania promite livrare rapidă, unele colete putând ajunge chiar în aceeași zi, și garantează că toate produsele sunt autentice, provenind direct de la producători și distribuitori autorizați.