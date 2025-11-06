Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România 

Auchan va derula campania de Black Friday 2025 în perioada 5 – 18 noiembrie, cu reduceri la peste 1.000 de produse din toate categoriile: electrocasnice, alimente, detergenți, jucării și decorațiuni de sezon.
Campania Black Friday 2025 aduce oferte de până la 50%, atât la produse de larg consum, cât și la articole exclusive. Printre cele mai atractive reduceri pe care clienții Auchan le vor găsi în această perioadă se numără:
Totodată, pe toata durata campaniei, 5 – 18 noiembrie, livrarea este gratuită pentru comenzile de minimum 350 lei plasate pe auchan.ro, cu livrare la domiciliu.
Kaufland dă startul campaniei de Black Friday 2025 pe 5 noiembrie, valabilă până pe 11 noiembrie, oferind reduceri de până la 60% la peste 240 de articole.
Promoțiile acoperă electrocasnice, multimedia, textile și produse de bricolaj sub marca PARKSIDE, incluzând friteuze cu aer cald Tefal (de la 1.299 lei la 549,90 lei), televizoare Smart SCHNEIDER, mașini de înșurubat și alte accesorii de bricolaj.
Lista produselor cu cele mai mari reduceri:
Carrefour desfășoară Black Friday 2025 între 22 octombrie și 2 decembrie, oferind reduceri de până la 50% la o gamă largă de produse. Promoțiile vizează categorii precum electrocasnice, electronice, articole pentru casă și produse din hipermarket.
Clienții pot face cumpărături atât în magazinele fizice, cât și online, cu posibilitatea de a comanda direct de pe site. Printre reducerile anunțate se numără -50% la mixerul de mână Philips și -22% la telefonul Allview.
Lidl lansează campania Black Deals în perioada 3 – 9 noiembrie, cu oferte la o varietate de produse. Reducerile acoperă atât alimente de bază, precum cotlet de porc și brânză Gouda prin Lidl Plus, cât și articole non-food, inclusiv gadgeturi precum aspiratoare verticale Bosch, blendere, soundbar-uri Sharp și accesorii auto.
Mega Image organizează campania de Black Friday 2025 în mediul online. Reducerile includ articole precum periuțe de dinți electrice Oral-B, rezerve și apă de gură, produse alimentare Bonduelle și hrană pentru animale de companie.
Retailerul oferă livrare gratuită la domiciliu pentru comenzile de peste 250 lei, cu livrare programată.
În fiecare an, produsele din categorii precum electrocasnice, telefoane, televizoare, laptopuri, produse de beauty și gaming intră la promoții masive. Iată ce poți achiziționa de la eMAG la prețuri convenabile anul acesta.
De aemenea, retailerul anunță că toți clienții care fac o comandă de Black Friday pot învârti o roată virtuală la care clienții pot câștiga vouchere de 200 de lei precum și alte premii, precum iPhone 17 Pro, PlayStation 5, TV LG OLED, Periuțe de dinți OralB, Tablete Lenovo.
Marketplace-ul internațional Trendyol a început campania de Black Friday pe 31 octombrie, oferind reduceri de până la 80% la majoritatea produselor de pe platformă, inclusiv la cele oferite de peste 4.000 de comercianți locali.
Campania principală se va desfășura până pe 11 noiembrie și acoperă toate categoriile, de la modă și frumusețe până la electronice. Ulterior, va urma o a doua etapă, sincronizată cu Black Friday-ul internațional, programată între 25 noiembrie și 2 decembrie.
Retailerul românesc Fashion Days lansează Black Friday 2025 tot pe 31 octombrie, cu reduceri de până la 90% la o selecție de peste 500.000 de produse. O noutate a campaniei este programul „Mystery Gifts”, prin care fiecare client care plasează cel puțin o comandă între 31 octombrie și 9 noiembrie primește un cadou-surpriză garantat. Compania promite livrare rapidă, unele colete putând ajunge chiar în aceeași zi, și garantează că toate produsele sunt autentice, provenind direct de la producători și distribuitori autorizați.