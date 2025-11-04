Fashion Days înregistrează un debut solid pentru Black Friday 2025: peste 550.000 de produse vândute în primele 3 zile

„Într-un context economic marcat de incertitudine și presiune asupra puterii de cumpărare, am regândit complet strategia pentru Black Friday 2025 și am construit o ofertă chiar de neratat: de la produsele cu valoare mai mică până la cele premium, toate cu reduceri substanțial mai generoase decât în anii precedenți, de până la -90%. În același timp, am consolidat opțiunea de plăți flexibile: prin eMAG Pay și My Wallet by eMAG, orice produs devine accesibil prin plata în 4 sau 6 rate fără dobândă. Nu e doar despre reduceri, e despre onestitatea ofertei și despre a face produsele de calitate accesibile tuturor, indiferent de momentul economic pe care îl traversăm”, a declarat Cristina Pîrjol, General Manager Fashion Days.

