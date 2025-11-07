Sindicaliștii vor ieși din nou în stradă săptămâna viitoare. Ce solicită Guvernului

Sindicaliștii vor avea opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului.

Sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, BNS cere Guvernului măsuri urgente pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare și pentru îmbunătățirea vieții lucrătorilor.

„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu — deși muncim mai mult, suntem tot mai săraci! Sărăcirea populației a devenit politică de stat”, transmite BNS.

Care sunt revendicările

Revendicările sunt: