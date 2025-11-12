Protest de amploare în Capitală. Sindicaliștii denunță măsurile de austeritate și scăderea puterii de cumpărare

Blocul Național Sindical (BNS) organizează miercuri un amplu miting de protest în Piața Victoriei din București, urmat de un marș până la Piața Constituției.

Acțiunea începe la ora 10.00 și se desfășoară sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”.

Pe traseu, manifestanții vor face opriri simbolice în fața principalelor instituții considerate responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului.

Protest față de scăderea puterii de cumpărare

Sindicaliștii acuză Guvernul că a transformat „sărăcirea populației într-o politică de stat” și cer măsuri urgente pentru protejarea veniturilor salariaților.

„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu. Deși muncim mai mult, suntem tot mai săraci”, afirmă BNS în comunicat.

Principalele revendicări ale sindicaliștilor

– Stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflația și protejarea veniturilor lucrătorilor.

– Creșterea salariului minim pe economie.

– Negocieri colective reale și extinse.

– Stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii și posturi în sectorul bugetar; dezbateri transparente cu partenerii sociali pe marginea inițiativelor de reorganizare; Introducerea unor criterii clare și transparente de evaluare a lucrătorilor din sectorul public.

– Reducerea fiscalității pe muncă și stabilirea combaterii evaziunii fiscale ca prioritate zero a Guvernului.

– Un program amplu de investiții publice care să folosească eficient resursele financiare naționale și europene nerambursabile cu precădere pentru infrastructura de transport feroviar, transport local, agricultură și industria alimentară, cercetare, sănătate publică și cultură. Se impune, de asemenea, adoptarea unor scheme de ajutor de stat care să încurajeze investiții în domenii industriale cheie pentru România.