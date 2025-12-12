Spitalul Municipal Cluj folosește pentru prima dată un robot chirurgical

Robotul chirurgical la Spitalul Municipal Cluj intră în funcțiune. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri spitalul pentru a vedea cum tehnologia de vârf începe să lucreze direct pentru pacienți.

Cum funcționează robotul chirurgical de la Cluj

Robotul chirurgical nu este doar un echipament spectaculos, spune Alexandru Rogobete. Este precizie, control, inteligență și un impact direct asupra calității actului medical. Chirurgia robotică permite intervenții mai sigure, mai precise și cu șanse reale de recuperare mai bună pentru pacienți.

Robotul chirurgical completează transformarea Spitalului Municipal Cluj. La spital sunt în derulare proiecte ample prin Ministerul Sănătății, fonduri europene și bugetul local: reducerea infecțiilor nosocomiale, digitalizarea fluxurilor medicale, modernizarea secțiilor și dotări esențiale pentru siguranța pacienților.

Pregătirea echipelor medicale

Ministrul a vrut să vadă personal cum este integrată această tehnologie în activitatea zilnică. „Când vezi acest sistem în funcțiune, înțelegi că limitele nu mai sunt date de tehnologie, ci de ambiția și profesionalismul oamenilor. Iar la Cluj, această ambiție se vede”, a declarat Alexandru Rogobete.

Echipele medicale se formează pentru a folosi robotul chirurgical la adevăratul său potențial. Protocoalele sunt adaptate pentru integrarea noii tehnologii.

Alexandru Rogobete l-a felicitat pe managerul spitalului, Prof. Dr. Nicolae Constantea, și întreaga echipă medicală pentru deschidere și performanță. Ministrul i-a mulțumit primarului Emil Boc pentru colaborarea excelentă în dezvoltarea sănătății din Cluj.