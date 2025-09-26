Federaţia de handbal a anunţat lista lărgită a lotului naţional feminin pentru Campionatul Mondial

Federaţia Română de Handbal a anunţat vineri lista lărgită a lotului de jucătoare convocate pentru pregătirea echipei naţionale de senioare în vederea participării la Campionatul Mondial. Forul naţional nu a anunţat încă şi numele selecţionerului, după ce joi Florentin Pera şi-a înaitat demisia.