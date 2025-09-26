Federaţia de handbal a anunţat lista lărgită a lotului naţional feminin pentru Campionatul Mondial

1. Bazaliu Bianca-Maria – CS Gloria Bistriţa
2. Boiciuc Alisia-Lorena – CSM Corona Braşov
3. Bors Oana-Doina – HC Dunărea Brăila
4. Ciucă Diana-Cristiana – CS Rapid Bucureşti
5. Curmenţ Bianca-Tomina – CSM Corona Braşov
6. Dumanska Yuliya – CS Minaur Baia Mare
7. Dumbrăvean Florenţa Dorina – CSM Târgu Jiu
8. Dumitrascu Alexandra-Gabriela – CSM Corona Braşov
9. Elghaoui Asma – SCM Râmnicu Vâlcea
10. Frăţilescu-Gavrila Alexandra-Maria – CSM Târgu Jiu
11. Gogîrlă Alicia-Maria – SCM Craiova
12. Grozav Sorina-Maria – CSM Corona Braşov
13. Hosu Daciana – CSM Bucureşti
14. Ilie Alina – CSU Ştiinţa Bucureşti
15. Jipa Ştefania-Oana – CSM Galaţi
16. Kelemen Ioana-Raluca – SCM Râmnicu Vâlcea
17. Kerekes Eva – CS Gloria Bistriţa
18. Laslo Cristina – CS Gloria Bistriţa
19. Lixăndroiu Maria-Diana – HC Dunărea Brăila
20. Mihai Mihaela-Andreea – CSM Bucureşti
21. Mohamed Mariam-Nadia – HC Dunărea Brăila
22. Moldovan Laura-Petruţa – CSM Târgu Jiu
23. Necula Ioana-Rebeca – SCM Râmnicu Vâlcea
24. Niţă Alexia-Maria – HC Zalău
25. Ostase Lorena-Gabriela – CS Gloria Bistriţa
26. Popa Andreea-Cristina – HC Dunărea Brăila
27. Raicea Costinela-Beatrice – HC Dunărea Brăila
28. Romaniuc Denisa-Roxana – CS Minaur Baia Mare
29. Roşu Elena – HC Dunărea Brăila
30. Seraficeanu Sonia-Mariana – CS Gloria Bistriţa
31. Skrobic Maryia – CS Rapid Bucureşti
32. Stoica Angela-Ştefania – CS Gloria Bistriţa
33. Vasiliu Sonia – CSM Slatina
34. Voica Elena-Bianca – CSM Corona Braşov
35. Şerban Elena – HC Dunărea Brăila
Turneul final al Campionatului Mondial este găzduit de Ţările de Jos şi Germania, competiţie care se va desfăşura în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie.