Cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 va fi supravegheat de firme din România și Slovacia

Contractul pentru acest lot al A8 a fost atribuit asocierii de firme de inginerie din România și Slovacia, Venturo Investment SRL (Lider) – Ae Dozoring sro.
Compania Națională de Investiții Rutiere
Asocierea a fost desemnată câștigătoare cu o ofertă de 46,9 milioane lei (fără TVA).
Contractul poate fi semnat dacă în termen de zece zile nu se depun contestații
Durata contractului finanțat din fonduri europene este de 118 luni (din care 54 de luni pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni pentru garanție).
Serviciile care vor fi asigurate în cadrul contractului:
-management de proiect și consultanță pentru beneficiar
-supervizare a proiectării și execuției lucrărilor la standarde de înaltă calitate, cu respectarea normativelor, standardelor și a legislației în vigoare, evaluarea și aprobarea lucrărilor, cantităților, materialelor, echipamentelor etc.
-supervizare pe durata perioadei de garanție a lucrărilor aferente contractului.
Contractul de aproape 6 miliarde lei pentru construirea lotului 2B a fost semnat cu Asocierea Sa&Pe Construct SRL (Lider Asociere) – Euro – Asfalt d.o.o. – Tehnostrade SRL Spedition UMB SRL.
Etapa de proiectare urmează nd să înceapă din data de 30.03.2026, conform Ordinului emis de CNIR.
Lotul 2B se desfășoară în județul Neamț și include 60 de poduri și viaducte (cel mai lung fiind peste râul Bistrița-1275 metri), respectiv 16 tuneluri.