Prima pagină » Economic » Cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 va fi supravegheat de firme din România și Slovacia

Cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 va fi supravegheat de firme din România și Slovacia

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit luni contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.
Cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 va fi supravegheat de firme din România și Slovacia
Andreea Tobias
22 dec. 2025, 15:13, Economic
Contractul pentru acest lot al A8 a fost atribuit asocierii de firme de inginerie din România și Slovacia, Venturo Investment SRL (Lider) – Ae Dozoring sro.

Compania Națională de Investiții Rutiere

 

Asocierea a fost desemnată câștigătoare cu o ofertă de 46,9 milioane lei (fără TVA).
Contractul poate fi semnat dacă în termen de zece zile nu se depun contestații.
Durata contractului finanțat din fonduri europene este de 118 luni (din care 54 de luni pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni pentru garanție).

Serviciile care vor fi asigurate în cadrul contractului:

-management de proiect și consultanță pentru beneficiar
-supervizare a proiectării și execuției lucrărilor la standarde de înaltă calitate, cu respectarea normativelor, standardelor și a legislației în vigoare, evaluarea și aprobarea lucrărilor, cantităților, materialelor, echipamentelor etc.
-supervizare pe durata perioadei de garanție a lucrărilor aferente contractului.

Compania Națională de Investiții Rutiere

Contractul de aproape 6 miliarde lei pentru construirea lotului 2B a fost semnat cu Asocierea Sa&Pe Construct SRL (Lider Asociere) – Euro – Asfalt d.o.o. – Tehnostrade SRL Spedition UMB SRL.
Etapa de proiectare urmează nd să înceapă din data de 30.03.2026, conform Ordinului emis de CNIR.
Lotul 2B se desfășoară în județul Neamț și include 60 de poduri și viaducte (cel mai lung fiind peste râul Bistrița-1275 metri), respectiv 16 tuneluri.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Cancan
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Astrologul Mariana Cojocaru a prezis care va fi zodia norocoasă pentru următorii 7 ani. Va avea succes pe toate planurile
CSID
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor