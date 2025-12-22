Cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 va fi supravegheat de firme din România și Slovacia

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit luni contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.