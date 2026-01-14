Prima pagină » Economic » Autostrada Transilvania: CNIR anunță semnarea contractului pentru supervizarea lucrărilor pe lotul Chiribiș-Biharia

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat, miercuri, că a fost semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul Chiribiș-Biharia, parte din Autostrada Transilvania (A3), care va fi finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027.
Sursa foto: Facebook/Ciprian Serban
Diana Nunuț
14 ian. 2026, 11:53, Economic

CNIR a semnat, miercuri, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul 3C2 Chiribiș-Biharia, cu asocierea de firme din România și Ungaria, respectiv Ventra Project Management (Lider)-Utiber Kozuti Beruhazo Kft.

Semnarea acestui contract vine la trei săptămâni de la atribuirea acestuia, are o valoare de 14,9 milioane lei și este finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027.

Potrivit comunicatului de presă, CNIR anunță că pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania vor fi construite 18 poduri și pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem ,,SPEED” pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 kilometri pentru detecția incidentelor rutiere, precum și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare.

Printre responsabilitățile consultantului se află:

• organizarea ședințelor de progres și de calitate săptămânale cu prezența fizică în șantier împreună cu Antreprenorul.
• verificarea situațiilor de lucrări ale Antreprenorului și emiterea Certificatelor de Plată;
• monitorizează permanent respectarea obligațiilor și termenelor contractuale de transmitere a informațiilor, rapoartelor, documentelor, instrucțiunilor, ordinelor, notificărilor, etc. de către Beneficiar si Antreprenor și întreprinde acțiuni de prevenire pentru a elimina apariția disputelor.

Subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia are o lungime de 28,5 kilometri, iar lucrările începute în vara anului trecut au ajuns la 30% execuție.

„Finalizarea acestui lot din județul Bihor ne va permite să circulăm, fără întrerupere, pe Autostrada Transilvania, de la Nușfalău (județul Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria, iar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sprijină constructorii și depune toate eforturile pentru a reuși o nouă inaugurare înainte de termenul din contract”, a spus ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

