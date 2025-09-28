Superliga. Farul Constanța – Unirea Slobozia și FCSB – Oțelul Galați, în etapa 11-a

Etapa a 11-a din Superliga României la fotbal programează duminică două partide: Farul Constanța – Unirea Slobozia, de la ora 17:30, respectiv FCSB – Oțelul Galați, de la ora 20:30.

Farul Constanța se prezintă cu un bilanț de trei victorii și o înfrângere pe teren propriu în actualul sezon, în timp ce Unirea Slobozia a pierdut un singur meci în ultimele șapte runde, interval în care a obținut patru succese și două remize.

Constănțenii conduc la capitolul statistic ofensiv, cu 90 de driblinguri reușite și 69 de cornere, față de 63 și 29 pentru ialomițeni.

De asemenea, Unirea a înscris nouă goluri după pauză, dintre care șase după minutul 75. Cele două formații s-au întâlnit în premieră în sezonul trecut de Superligă, fiecare bifând câte o victorie, iar duelul din play-out s-a încheiat la egalitate, 1-1.

În cel de-al doilea meci al zilei, FCSB încearcă să iasă dintr-o perioadă dificilă, fiind fără victorie în ultimele opt partide de campionat.

Cinci dintre cele 12 goluri marcate de echipa bucureșteană au fost reușite cu capul, iar apărarea s-a dovedit vulnerabilă în partea a doua a meciurilor, cu 12 dintre cele 18 goluri primite în acest interval.

Partida va marca meciul cu numărul 100 în Superligă pentru antrenorul Elias Charalambous.

Oțelul Galați nu a câștigat în deplasare în actuala stagiune, având două remize și două înfrângeri. În plus, gălățenii nu s-au mai impus la București împotriva FCSB din 2012, ultima lor victorie pe terenul adversarului fiind consemnată în iulie 2024, scor 2-0. În ultima confruntare directă din campionat, disputată în decembrie 2024, FCSB s-a impus cu 4-1 la Galați.