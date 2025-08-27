Fotbal feminin. Farul Constanța, campioana României, debutează în preliminariile Ligii Campionilor

Jucătoarele antrenate de Raluca Simes vor juca miercuri, de la ora 18.00, primul meci al grupei, împotriva campioanei Lituaniei, Gintra. În prima partidă a zilei Vorskla Poltava (Ucraina) a învins pe Lanchkhuti (Georgia), scor 5-0.

Conform noului format introdus în cupele europene, primele trei clasate în grupa de patru echipe vor continua în competițiile continentale astfel: locul 1 – în play-off-ul Ligii Campionilor, locul 2 – în turul 2 de calificare al Europa Cup, locul 3 – în turul 1 de calificare al Europa Cup.

Învingătoarele partidelor de miercuri se vor întâlni în finala grupei, programată sâmbătă, de la ora 18:00, în timp ce echipele care pierd vor juca în finala pentru locul 3, tot sâmbătă, de la ora 11:00.

Lotul deplasat în Lituania de campioana României este format din următoarele jucătoare: LIlian Onyango, ⁠Rebeca Achiței, Adelina Voinescu, Andra Mihăescu, Cristina Botojel, Antonia Bratu, Ioana Stancu, Enez Mango, Jeaqueline Craiovan, Violeta Bogos, Leonora Zheleva, Ștefania Cășeriu, Nikoleta Boycheva, Nathalie Stoicescu, Adriana Istrate, Claudia Chiper, Ana Maria Stanciu, Estelle Gnaly, Dimitra Ivanova, Maria Cristea, Angelina Geambazu, Andreea Pânzariu, Tabita Croitoru; Ioana Bălăceanu.