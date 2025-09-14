Superliga: Universitatea Craiova câștigă cu 2-0 duelul cu Farul Constanța. Oltenii se distanțează în fruntea clasamentului

Formația pregătită de Mirel Rădoi continuă seria impresionantă de victorii în campionat.

În minutul 16, Nsimba l-a lansat excelent pe Al Hamlawi, însă atacantul a ratat singur cu Buzbuchi. Șase minute mai târziu, rolurile s-au inversat: Al Hamlawi a pasat, iar Nsimba l-a învins pe portarul Farului și a deschis scorul.

În minutul 76, Bancu a centrat în careu, iar Victor Dican a deviat nefericit în propria poartă, ducând scorul la 2-0 pentru gazde.

Craiova a bifat astfel a șaptelea victorie a sezonului. Echipa lui Rădoi rămâne neînvinsă, cu 23 de puncte.

Farul, în schimb, e la a patra înfrângere și e pe locul 8, cu 13 puncte.

Echipele de start:

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Dl. Ștefan, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Nsimba

Antrenor: Mirel Rădoi

Farul Constanța: Buzbuchi – Dican, Larie, Pellegrini, C. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – C. Sima, Ișfan, R. Tănasă

Antrenor: Ianis Zicu