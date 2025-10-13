Europenele de Tenis de masă: Echipele României, masculin și feminin, joacă în etapa a 2-a din grupe

Echipa feminină a României, vicecampioană europeană en-titre și principală favorită la titlu, s-a impus cu 3-0 în fața Țării Galilor, în prima etapă din Grupa A.

În prima dispută a tricolorelor, Adina Diaconu a trecut de Charlotte Carey cu 3-1 (6-11, 11-3, 13-11, 11-8), Andreea Dragoman a învins-o pe Anna Hursey, scor 3-2 (12-10, 11-8, 8-11, 8-11, 11-9), iar Elizabeta Samara a închis confruntarea cu o victorie categorică, 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) în fața lui Danielle Kelly.

Meciul tricolorelor cu Luxemburg este programat luni, de la ora 20:00.

Lotul complet al României este format din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia.

Echipa masculină va juca de la ora 17:00, împotriva Slovaciei.

Selecționata tricoloră, favorită numărul 6, a debutat cu dreptul, învingând Țările de Jos, cu 3-0, în Grupa F. Iulian Chirița s-a impus, scor 3-2 (11-8, 11-4, 15-17, 6-11, 11-9), în fața lui Gabrielius Camara, Eduard Ionescu l-a învins pe Kas van Oost, cu 3-1 (7-11, 11-5, 11-8, 11-6), iar Ovidiu Ionescu a adus punctul decisiv, câștigând 3-1 (11-13, 11-5, 13-11, 11-9) împotriva lui Barry Berben.

Lotul complet al României este alcătuit din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate.

Echipa feminină a României este actuala vicecampioană europeană, după finala pierdută în 2023 în fața Germaniei, în timp ce echipa masculină a ajuns până în optimile de finală la ediția precedentă din Malmö (Suedia).

Primele două clasate din fiecare grupă se califică pe tabloul principal al competiției.