Trofeul Carpați la handbal masculin începe vineri. Naționala României joacă împotriva Ucrainei

Competiția se desfășoară pe parcursul a trei zile. Programul complet al meciurilor:
Vineri
14:30 – Slovacia – Georgia
17:30 – România – Ucraina
Sâmbătă
14:30 – Ucraina – Slovacia
17:30 – România – Georgia
Duminică
14:30 – Ucraina – Georgia
17:30 – România – Slovacia
„Trofeul Carpați este una dintre cele mai vechi competiții internaționale amicale organizată de Federația Română de Handbal, un simbol al tradiției, handbalului românesc”, a declarat unul dintre liderii echipei tricolore, Demis Grigoraș, potrivit FRH, înainte de competiție.
Lotul de jucători pentru Trofeul Carpați al echipei naționale:
Tcaciuc Cristian – ACS HC Buzău 2012
Andrei Alexandru – SCM Politehnica Timișoara
Grigoraș Demis – MOL Tatabanya KC
Dedu Călin – CS Dinamo București
Trif Răzvan – SCM Politehnica Timișoara
Botea Tudor – CS Minaur Baia Mare
Iancu Ionuț – CS Dinamo București
Racoțea Dan Emil – KS Azoty-Pulawy
Nistor Ionuț – CS Dinamo București
Buzle Andrei – CS Dinamo București
Grigore Sorin – CSU din Suceava
Veres Denis – AHC Potaissa Turda
Stanciuc Daniel – CS Dinamo București
Stănescu Ionuț Adrian – PGE Wybrzeże Gdańsk
Szasz Andras – SCM Politehnica Timișoara
Drăgan Andrei – CSM București
Ilie Gabriel – Partizan Belgrad
Haidu Cătălin – SG Flensburg
Nagy Robert – CS Minaur Baia Mare
Caba Liviu – Partizan Belgrad
Antrenori:
George Buricea – antrenor principal, SCM Politehnica Timișoara
Ionuț Georgescu – antrenor secund, CSA Steaua București
Rudi Ionuț Stănescu – antrenor secund