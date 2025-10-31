Trofeul Carpați la handbal masculin începe vineri. Naționala României joacă împotriva Ucrainei

Competiția se desfășoară pe parcursul a trei zile. Programul complet al meciurilor:

Vineri

14:30 – Slovacia – Georgia

17:30 – România – Ucraina

Sâmbătă

14:30 – Ucraina – Slovacia

17:30 – România – Georgia

Duminică

14:30 – Ucraina – Georgia

17:30 – România – Slovacia

„Trofeul Carpați este una dintre cele mai vechi competiții internaționale amicale organizată de Federația Română de Handbal, un simbol al tradiției, handbalului românesc”, a declarat unul dintre liderii echipei tricolore, Demis Grigoraș, potrivit FRH, înainte de competiție.

Lotul de jucători pentru Trofeul Carpați al echipei naționale:

Tcaciuc Cristian – ACS HC Buzău 2012

Andrei Alexandru – SCM Politehnica Timișoara

Grigoraș Demis – MOL Tatabanya KC

Dedu Călin – CS Dinamo București

Trif Răzvan – SCM Politehnica Timișoara

Botea Tudor – CS Minaur Baia Mare

Iancu Ionuț – CS Dinamo București

Racoțea Dan Emil – KS Azoty-Pulawy

Nistor Ionuț – CS Dinamo București

Buzle Andrei – CS Dinamo București

Grigore Sorin – CSU din Suceava

Veres Denis – AHC Potaissa Turda

Stanciuc Daniel – CS Dinamo București

Stănescu Ionuț Adrian – PGE Wybrzeże Gdańsk

Szasz Andras – SCM Politehnica Timișoara

Drăgan Andrei – CSM București

Ilie Gabriel – Partizan Belgrad

Haidu Cătălin – SG Flensburg

Nagy Robert – CS Minaur Baia Mare

Caba Liviu – Partizan Belgrad

Antrenori:

George Buricea – antrenor principal, SCM Politehnica Timișoara

Ionuț Georgescu – antrenor secund, CSA Steaua București

Rudi Ionuț Stănescu – antrenor secund