Echipa feminină de fotbal a României, în grupă cu Cipru și Moldova în preliminariile Cupei Mondiale

Campania de calificare va începe la începutul anului 2026, cu meciuri în faza grupelor programate între martie și iunie, iar play-off-ul se va disputa în toamna aceluiași an.

UEFA are alocate 11 locuri pentru echipele europene la turneul final mondial din Brazilia, care va avea loc între 24 iunie și 25 iulie 2027. O a 12-a echipă ar putea accede printr-un baraj intercontinental.

Turneul final va avea loc pe 8 stadioane din Brazilia: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador și Sao Paulo, cu participarea a 32 de echipe naționale.

Spania este actuala campioană mondială, învingând Anglia cu 1-0 în finala din 2023, iar recordul de titluri mondiale este deținut de SUA (4), urmată de Germania (2), Japonia (1), Norvegia (1) și Spania (1).