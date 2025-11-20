Echipa României de handbal feminin, start cu o victorie clară cu Portugalia la Trofeul Carpați

Partida s-a desfășurat în fața a aproximativ 1.000 de spectatori și a fost condusă de arbitrii Andrea Alejandra Pepe (Italia) și Simona Stancu (România).

România a dominat prima parte, intrând la pauză cu un avantaj de 11 goluri (23-12). În partea secundă, Portugalia a reușit să echilibreze parțial jocul (17-16), dar diferența acumulată a fost decisivă în victoria tricolorelor.

Echipa pregătită de Ovidiu Mihăilă a folosit un lot extins, toate jucătoarele având minute pe teren.

Sorina-Maria Grozav a fost principala marcatoare a României, cu 8 goluri, pentru tricolore puncând, de asemenea, și Mihaela-Andreea Mihai – 6 goluri, Ioana Rebeca Necula – 5 goluri, Lorena-Gabriela Ostase – 4 goluri.

De la portugheze s-a remarcat Luciana Rebelo – 7 goluri.

În primul meci al turneului de la Bistrița, Cehia a remizat cu Austria, scor 29-29 (16-15).

Vineri, România va întâlni Cehia, de la ora 17:30, iar Austria se va confrunta cu Portugalia, de la ora 15:00.