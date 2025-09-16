Farul Constanţa l-a transferat pe mijlocaşul macedonean Boban Nikolov

Născut pe 28 iulie 1994, Nikolov evoluează pe postul de mijlocaş central şi şi-a început cariera la Bregalnica Stip Youth (Macedonia). În 2010 a ajuns la Academia Hagi, unde a evoluat până în 2015, debutând în Liga 1 pe 8 martie 2013, în meciul Gaz Metan Mediaş – FC Viitorul 4-1.

Ulterior, mijlocaşul a evoluat pentru mai multe cluburi europene: Vardar Skopje (Macedonia de Nord), Videoton (Ungaria), Lecce (Italia), Sheriff Tiraspol (Moldova), FCSB, Kisvarda (Ungaria) şi FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina), de care s-a despărţit în iulie 2025, după un sezon în care a ajuns cu echipa în optimile Conference League.

În palmaresul său se regăsesc: două titluri de campion al Macedoniei de Nord cu Vardar Skopje (2015, 2016); titlul de campion al Ungariei cu Videoton (2018); titlul de campion al Moldovei cu Sheriff Tiraspol (2022); o Cupă a Ungariei cu Mol Vidi (fostă Videoton, 2019); o Cupă a Moldovei cu Sheriff Tiraspol (2022).

Nikolov este fost internaţional U17, U19 şi U21 al Macedoniei de Nord, participând la Campionatul European U21 în 2017. La prima reprezentativă, a strâns până în prezent 49 de selecţii şi 4 goluri.

În cariera de club, macedoneanul a disputat 342 de partide, reuşind 30 de goluri şi 27 de pase decisive.

„Nicăieri nu e ca acasă, aşa că sunt foarte bucuros că după 10 ani mă întorc. Aici am început fotbalul, am învăţat să joc fotbal şi sunt foarte bucuros să revin. Îmi pare bine pentru că aici au fost 5 ani foarte frumoşi pentru mine, am făcut pasul spre fotbalul mai european şi acum m-am întors cu experienţă. În primul rând îmi propun să fiu sănătos şi să pot să-mi ajut colegii şi să intrăm în play-off. Sunt echipe foarte bune în campionat. S-a schimbat puţin fotbalul jucat. Contează foarte mult mentalitatea echipei, mentalitatea jucătorilor. Acum e 10% tactic, 90% dorinţă. Asta e părerea mea şi cred că dacă avem dorinţă toţi, 100%, nu o să avem probleme”, a declarat noul jucător al constănţenilor.