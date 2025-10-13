Sorana Cîrstea a învins-o pe Moyuka Uchijima și avansează în turul secund la Osaka

Partida s-a încheiat după aproape două ore de joc. Cîrstea a pierdut primul set, scor 2-6, după care s-a impus în următoarele două seturi, cu scorul de 6-4, 6-2.

Românca a fost mai eficientă pe serviciu și pe retur în momentele decisive: a câștigat 71% dintre șansele de break (5/7), față de 50% pentru Uchijima (6/12), și a obținut 55% dintre punctele totale pe serviciu.

„Sunt foarte fericită, mai ales de cum am jucat, chiar dacă a durat mai mult până să-mi intru în ritm”, a spus Sorana Cîrstea, la finalul partidei.

Cîrstea o va întâlni în turul secund pe învingătoarea dintre cehoaica Linda Noskova (17 WTA, cap de serie nr. 2) și britanica Katie Boulter (59 WTA).

Pentru prezența în turul al doilea, Cîrstea și-a asigurat 30 de puncte în clasamentul mondial și un premiu în valoare totală de 4.160 de dolari.