Sorana Cîrstea o întâlnește pe Aryna Sabalenka la Brisbane. Când se joacă partida

Partida Sorana Cîrstea-Aryna Sabalenka este programată joi de la ora locală 11.00, 3.00 ora României.

Românca a ajuns în această fază a competiției după ce a învins-o pe a 14-a favorită a turneului, marți, letona Jelena Ostapenko, în două seturi, scor 6-2, 7-6 (5).

Sabalenka a trecut tot marți de Cristina Bucșa, din Spania, scor 6-1, 6-0.

Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, va juca astfel cu liderul mondial Aryna Sabalenka. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de două ori până acum, fiecare câștigând câte o partidă.

Sorana Cîrstea a anunțat la începutul lunii decembrie că 2026 va fi ultimul în circuit.

„Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pentru mine pe teren și m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, spunea jucătoarea din România pe rețelele de socializare.