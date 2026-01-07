Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea o întâlnește pe Aryna Sabalenka la Brisbane. Când se joacă partida

Sorana Cîrstea o întâlnește pe Aryna Sabalenka la Brisbane. Când se joacă partida

Sorana Cârstea va juca joi în optimile de finală ale turneului de la Brisbane, împotriva favoritei numărul 1, Aryna Sabalenka.
Sorana Cîrstea o întâlnește pe Aryna Sabalenka la Brisbane. Când se joacă partida
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
07 ian. 2026, 16:56, Sport

Partida Sorana Cîrstea-Aryna Sabalenka este programată joi de la ora locală 11.00, 3.00 ora României.

Românca a ajuns în această fază a competiției după ce a învins-o pe a 14-a favorită a turneului, marți, letona Jelena Ostapenko, în două seturi, scor 6-2, 7-6 (5).

Sabalenka a trecut tot marți de Cristina Bucșa, din Spania, scor 6-1, 6-0.

Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, va juca astfel cu liderul mondial Aryna Sabalenka. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de două ori până acum, fiecare câștigând câte o partidă.

Sorana Cîrstea a anunțat la începutul lunii decembrie că 2026 va fi ultimul în circuit.

„Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pentru mine pe teren și m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, spunea jucătoarea din România pe rețelele de socializare.

Recomandarea video