Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea joacă pentru un loc în optimi la turneul WTA 1000 de la Dubai

Jaqueline Cristian (locul 39 WTA) a trecut cu bine de primul tur, după ce adversara sa inițială de la Dubai, canadianca Victoria Mboko (locul 10 mondial), a declarat forfait.

Românca a învins-o clar pe croata Petra Marcinko (locul 69 WTA), luni seară, scor 6-1, 6-1.

În turul secund, Cristian o va înfrunta pe germanca Ella Seidel (locul 95 WTA), jucătoare venită din calificări.

Seidel a obținut o victorie categorică în runda inaugurală, 6-1, 6-4, împotriva ibericei Cristina Bucșa. Scorul întâlnirilor directe este egal, 1-1, Cristian impunându-se în 2023 la Zagreb. Ella Seidel a câștigat ultima lor confruntare, la Cluj-Napoca, în februarie 2025, cu 6-4, 6-2.

Partida este programată să înceapă după ora 12:00. Câștigătoarea se va confrunta în optimi cu învingătoarea dintre Mirra Andreeva (cap de serie nr. 5) și Daria Kasatkina.

La rândul său, Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) participă pentru a zecea oară la turneul din Dubai, după ce a câștigat recent Transylvania Open.

Românca și-a prelungit seria de victorii consecutive la șase meciuri, după succesul din primul tur în fața belarusei Aliaksandra Sasnovich, scor 6-3, 7-6.

În turul al doilea la Dubai, Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Linda Noskova (locul 14 WTA), cap de serie numărul 10.

Va fi a doua confruntare directă dintre cele două, după ce Noskova s-a impus în 2024 la Brisbane, în trei seturi. Meciul este programat după ora 15:00.

Câștigătoarea duelului dintre Cîrstea și Noskova va juca în optimile de finală împotriva învingătoarei dintre Jasmine Paolini (cap de serie nr. 6) și Alexandra Eala.