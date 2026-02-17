Prima pagină » Sport » Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea joacă pentru un loc în optimi la turneul WTA 1000 de la Dubai

Jucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea evoluează marți în turul secund al turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), pentru un loc în optimile de finală.
Petre Apostol
17 feb. 2026, 07:23, Sport

Jaqueline Cristian (locul 39 WTA) a trecut cu bine de primul tur, după ce adversara sa inițială de la Dubai, canadianca Victoria Mboko (locul 10 mondial), a declarat forfait.

Românca a învins-o clar pe croata Petra Marcinko (locul 69 WTA), luni seară, scor 6-1, 6-1.

În turul secund, Cristian o va înfrunta pe germanca Ella Seidel (locul 95 WTA), jucătoare venită din calificări.

Seidel a obținut o victorie categorică în runda inaugurală, 6-1, 6-4, împotriva ibericei Cristina Bucșa. Scorul întâlnirilor directe este egal, 1-1, Cristian impunându-se în 2023 la Zagreb. Ella Seidel a câștigat ultima lor confruntare, la Cluj-Napoca, în februarie 2025, cu 6-4, 6-2.

Partida este programată să înceapă după ora 12:00. Câștigătoarea se va confrunta în optimi cu învingătoarea dintre Mirra Andreeva (cap de serie nr. 5) și Daria Kasatkina.

La rândul său, Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) participă pentru a zecea oară la turneul din Dubai, după ce a câștigat recent Transylvania Open.

Românca și-a prelungit seria de victorii consecutive la șase meciuri, după succesul din primul tur în fața belarusei Aliaksandra Sasnovich, scor 6-3, 7-6.

În turul al doilea la Dubai, Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Linda Noskova (locul 14 WTA), cap de serie numărul 10.

Va fi a doua confruntare directă dintre cele două, după ce Noskova s-a impus în 2024 la Brisbane, în trei seturi. Meciul este programat după ora 15:00.

Câștigătoarea duelului dintre Cîrstea și Noskova va juca în optimile de finală împotriva învingătoarei dintre Jasmine Paolini (cap de serie nr. 6) și Alexandra Eala.

