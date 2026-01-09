Prima pagină » Sport » Aryna Sabalenka trece de Madison Keys și se califică în semifinale la turneul WTA500 de la Brisbane

Aryna Sabalenka trece de Madison Keys și se califică în semifinale la turneul WTA500 de la Brisbane

Aryna Sabalenka (Belarus), lider mondial în tenisul feminin, a trecut de americanca Madison Keys, a șaptea jucătoarea a lumii, vineri dimineață, în sferturile de finală la turneul WTA500 de la Brisbane (Australia), calificându-se în semifinale.
Aryna Sabalenka trece de Madison Keys și se califică în semifinale la turneul WTA500 de la Brisbane
08 January 2026, Australia, Brisbane: Belarusian tennis player Aryna Sabalenka celebrates after winning a point against Romania's Sorana Cirstea during their women's singles round of 16 tennis match on day five of the Brisbane International tennis tournament at Pat Rafter Arena in Brisbane. Photo: Darren England/AAP/dpa
Petre Apostol
09 ian. 2026, 07:41, Sport

Aryna Sabalenka s-a impus în duelul cu Keys cu un dublu 6-3, la fel ca în meciul anterior câștigat cu românca Sorana Cîrstea. Partida a durat o oră și jumătate.

Sabalenka a încheiat meciul cu un procentaj de 72% la punctele câștigate pe primul serviciu.

A câștigat de cinci ori pe serviciul adversarei, care a realizat, la rândul ei, două breakuri.

„Am încercat să rămân în control și să pun multă presiune pe serviciul ei”, a spus la final numărul 1 mondial.

Aryna Sabalenka se va întâlni în semifinale cu Karolina Muchova, din Cehia.

Muchova a reușit, vineri, o surpriză în primul sfert de finală de la Brisbane. Ocupanta poziției a 20-a în clasamentul WTA a eliminat-o pe a treia favorită a turneului, Elena Rybakina (locul 5 WTA), cu 6-2, 2-6, 6-4.

Jucătoarea din Kazahstan, câștigătoarea Turneului Campioanelor, avea o serie de 13 victorii consecutive în circuit și nu pierduse niciun meci la Brisbane.

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un bărbat din București s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere în Colentina. Oficialii dau vina pe oameni că s-au grăbit să plătească
Libertatea
4 zodii care se vor îmbogăți în 2026. Experții în astrologie nominalizează nativii care se vor umple de bani anul acesta
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor