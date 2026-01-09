Aryna Sabalenka trece de Madison Keys și se califică în semifinale la turneul WTA500 de la Brisbane

Aryna Sabalenka s-a impus în duelul cu Keys cu un dublu 6-3, la fel ca în meciul anterior câștigat cu românca Sorana Cîrstea. Partida a durat o oră și jumătate.

Sabalenka a încheiat meciul cu un procentaj de 72% la punctele câștigate pe primul serviciu.

A câștigat de cinci ori pe serviciul adversarei, care a realizat, la rândul ei, două breakuri.

„Am încercat să rămân în control și să pun multă presiune pe serviciul ei”, a spus la final numărul 1 mondial.

Aryna Sabalenka se va întâlni în semifinale cu Karolina Muchova, din Cehia.

Muchova a reușit, vineri, o surpriză în primul sfert de finală de la Brisbane. Ocupanta poziției a 20-a în clasamentul WTA a eliminat-o pe a treia favorită a turneului, Elena Rybakina (locul 5 WTA), cu 6-2, 2-6, 6-4.

Jucătoarea din Kazahstan, câștigătoarea Turneului Campioanelor, avea o serie de 13 victorii consecutive în circuit și nu pierduse niciun meci la Brisbane.