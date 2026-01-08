Sorana Cîrstea pierde cu Aryna Sabalenka, liderul mondial, în optimile turneului de la Brisbane

Aryna Sabalenka s-a impus în duelul cu Sorana cu 6-3, 6-3, într-o oră și 18 minute, într-un meci disputat pe Pat Rafter Arena.

Belarusa a fost superioară la capitolele cheie. A încheiat partida cu 31 de lovituri câștigătoare și doar 15 erori neforțate.

Sabalenka a câștigat aproape 80% dintre punctele jucate cu primul serviciu. Liderul mondial a permis Soranei doar două mingi de break pe tot parcursul meciului.

Deși intra în confruntare cu un bilanț negativ pe hard în fața româncei – singurul duel anterior având loc la Miami, în 2023, câștigat de Cîrstea – Sabalenka și-a luat revanșa fără emoții. Ea a reușit câte un break decisiv în ambele seturi, controlând ritmul jocului în momentele importante.

„Sorana este o jucătoare incredibilă și mă împinge mereu la limită. Sunt foarte fericită că am reușit să închid meciul în două seturi și să rămân concentrată pe jocul meu”, a declarat Sabalenka după partidă.

Pentru Sorana Cîrstea (locul 41 WTA), aflată în ultimul sezon al carierei, turneul de la Brisbane rămâne unul reușit. Românca le-a învins anterior pe Anastasia Pavliucenkova și pe capul de serie numărul 14, Jelena Ostapenko, înainte de a se opri în fața numărului unu mondial.

În sferturile de finală, Aryna Sabalenka o va întâlni câștigătoarea duelului dintre Madison Keys (cap de serie numărul 5) și Diana Shnaider (12). Sabalenka nu a mai jucat până acum împotriva Shnaider, în timp ce în duelurile cu Keys conduce cu 5-2 la meciurile directe.