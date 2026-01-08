Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea pierde cu Aryna Sabalenka, liderul mondial, în optimile turneului de la Brisbane

Sorana Cîrstea pierde cu Aryna Sabalenka, liderul mondial, în optimile turneului de la Brisbane

Sorana Cîrstea nu a putut realiza surpriza în optimilie de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), cedând joi diminieață în două seturi cu Aryna Sabalenka (Belarus), liderul mondial.
Sorana Cîrstea pierde cu Aryna Sabalenka, liderul mondial, în optimile turneului de la Brisbane
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
08 ian. 2026, 07:20, Sport

Aryna Sabalenka s-a impus în duelul cu Sorana cu 6-3, 6-3, într-o oră și 18 minute, într-un meci disputat pe Pat Rafter Arena.

Belarusa a fost superioară la capitolele cheie. A încheiat partida cu 31 de lovituri câștigătoare și doar 15 erori neforțate.

Sabalenka a câștigat aproape 80% dintre punctele jucate cu primul serviciu. Liderul mondial a permis Soranei doar două mingi de break pe tot parcursul meciului.

Deși intra în confruntare cu un bilanț negativ pe hard în fața româncei – singurul duel anterior având loc la Miami, în 2023, câștigat de Cîrstea – Sabalenka și-a luat revanșa fără emoții. Ea a reușit câte un break decisiv în ambele seturi, controlând ritmul jocului în momentele importante.

„Sorana este o jucătoare incredibilă și mă împinge mereu la limită. Sunt foarte fericită că am reușit să închid meciul în două seturi și să rămân concentrată pe jocul meu”, a declarat Sabalenka după partidă.

Pentru Sorana Cîrstea (locul 41 WTA), aflată în ultimul sezon al carierei, turneul de la Brisbane rămâne unul reușit. Românca le-a învins anterior pe Anastasia Pavliucenkova și pe capul de serie numărul 14, Jelena Ostapenko, înainte de a se opri în fața numărului unu mondial.

În sferturile de finală, Aryna Sabalenka o va întâlni câștigătoarea duelului dintre Madison Keys (cap de serie numărul 5) și Diana Shnaider (12). Sabalenka nu a mai jucat până acum împotriva Shnaider, în timp ce în duelurile cu Keys conduce cu 5-2 la meciurile directe.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
Gandul
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Cancan
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
Libertatea
Electrocasnicul pentru care plătim 132 lei în fiecare lună. Mulți români îl iau în casă și îl folosesc zilnic
CSID
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor