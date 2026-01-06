Sorana Cîrstea o învinge pe Jelena Ostapenko și se califică în optimi la turneul WTA de la Brisbane

Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6 (5). Partida a durat o oră și 47 de minute.

Succesul a reprezentat a treia victorie a Soranei Cîrstea în duelurile cu letona Jelena Ostapenko, situată pe locul 23 mondial.

Sorana Cîrstea a avut un joc excelent la serviciu, încheind cu 11 ași. În plus, a avut un procentaj de reușită de 89% la punctele câștigate pe primul serviciu.

Jucătoarea română a reușit 3 breakuri din patru tentative. Ostapenko a avut 3 oportunități ratate să câștige pe serviciul Soranei.

În optimile de finală, Cîrstea va avea un duel extrem de dificil, urmând să o înfrunte pe Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial.

Sabalenka a trecut marți, în primul meci al sezonului, de Cristina Bucșa, din Spania, scor 6-1, 6-0.

Pentru prezența în optimile de finală, Sorana Cîrstea și-a asigurat 60 de puncte în clasament și un premiu de 19.909 dolari.