Sabalenka începe noul sezon cu o victorie rapidă la Brisbane. Cîrstea o poate întâlni în optimi, dacă trece de Ostapenko

Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA, și-a lansat oficial sezonul de simplu din 2026 cu o victorie categorică la turneul de la Brisbane, marți, cedând un singur game, în confruntarea cu Cristina Bucșa, din Spania. Românca Sorana Cîrstea o poate întâlni în optimi, dacă trece de Jelena Ostapenko.
Foto: Hepta
Petre Apostol
06 ian. 2026, 07:43, Sport

Aryna Sabalenka a trecut de jucătoarea originară din Republica Moldova cu scorul de 6-0, 6-1, în doar 47 de minute.

Victoria obținută este una dintre cele mai rapide din cariera bielorusei și confirmă forma excelentă cu care aceasta intră în noul an competițional.

„Serviciul a funcționat foarte bine. Sunt foarte fericită de nivelul meu și mă bucur să fiu din nou pe teren”, a declarat Sabalenka la finalul meciului.

Campioana en-titre de la Brisbane a controlat autoritar partida, reușind 18 lovituri direct câștigătoare și doar 9 erori neforțate, închizând meciul cu un as. Sabalenka este la a patra victorie consecutivă în meciurile de debut ale sezonului și are bilanț 8-1 în ultimele nouă starturi de an în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea poate fi următoarea adversară pentru Aryna Sabalenka

Următoarea adversară a liderului mondial va fi câștigătoarea duelului dinte Sorana Cîrstea și letona Jelena Ostapenko.

Sorana Cîrstea (locul 41 WTA) a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul al carierei.

După un 2025 excelent, cu 30 de victorii și titlul de la Cleveland (al treilea WTA din carieră), românca a început bine turneul, trecând clar de Anastasia Pavlyuchenkova, 6-3, 6-1, fără să ofere vreo minge de break.

De partea cealaltă, Jelena Ostapenko (locul 23 WTA, cap de serie nr. 14) traversează o perioadă dificilă, cu rezultate slabe în a doua jumătate a ultimelor două sezoane.

De la victoria cu Wang Xiyu în primul tur la US Open, letona nu a mai câștigat un meci de simplu, deși rămâne în top 30 datorită performanțelor de la începutul lui 2025, când a jucat finala de la Doha și a câștigat titlul WTA 500 de la Stuttgart, învingând-o pe Iga Swiatek în ambele turnee.

Ostapenko conduce cu 4-2 la întâlnirile directe. Ultimul duel a avut loc la Wuhan, la finalul lui 2025, când letona a abandonat la scorul de 0-6, 1-2.

Partida dintre Cîrstea și Ostapenko este programată pe terenul 2, după meciul dintre Sofia Kenin (SUA) și Ekaterina Alexandrova (Rusia).

